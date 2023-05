SIGA O SCA NO

O Senhor: Pedro Thamos

Faleceu dia 13/05/23 às 19:45 horas em Ibaté com 71 anos de idade.Deixa viúva a Sra. Cleide Aparecida Penteado Thamos, e deixa os filhos: Eder Thamos c/c Luzia, Cleber Thamos c/c Ana, Lidiane Thamos c/c Reinaldo.O sepultamento deu-se no dia 14/05/23 às 12:00 horas saindo o féretro do(a) Velório Municipal de Ibaté para o Cemitério Municipal de Ibaté.

Data de nascimento: 02/01/52.

A Senhora: Carmen Trebbi

Faleceu dia 13/05/23 às 17:34 horas em São Carlos com 64 anos de idade.Era solteira e deixa a mãe: Nilva Candida de Lima, Irmãos, sobrinhos, familiares e amigos.O sepultamento deu-se às 16:30 horas no Cemitério Nossa Senhora do Carmo.

Data de nascimento: 25/05/58.

