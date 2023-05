SIGA O SCA NO

O Senhor: Antonio Monsignati

Faleceu dia 10/05/23 às 08:15 horas em São Carlos com 95 anos de idade.

Era viúvo da Sra. Maria José Paulozza Monsignati e deixa os filhos: Carlos Monsignati c/c Maria de Lourdes, Elizabeti Monsignati c/c Rosimar, Véra Lúcia Monsignati e Sueli Aparecida Monsignati, viúvas.

O sepultamento dar-se-á no dia 10/05/23 às 16:30 horas saindo o féretro do(a) Velório do Memorial Jardim das Paz para o Cemitério Nossa Senhora do Carmo.

Data de nascimento: 10/10/1927.

O senhor: Fábio da Silva Lima

Faleceu dia 10/05/23 às 01:15 horas em São Carlos com 30 anos de idade.

Era solteiro, filho de Luis Roberto de Lima e Valquiria da Silva Lima e deixa avós, tios irmãos, e amigos.

O Velório será realizado a partir das 09:00 horas e o sepultamento dar-se-á no dia 10/05/23 às 11:00 horas saindo o féretro do(a) Avenida Salgado Filho, 289 Vila Marina para o Cemitério

Nossa Senhora do Carmo.

Data de nascimento: 24/05/1992.

CONVITE PARA MISSA DE 7º DIA.

A família do Senhor: Atilio Koizimi

Agradecida pelas demonstrações de carinho recebidas de seus parentes e amigos, comunica que a missa de sétimo dia será celebrada dia 11/05/2023 (Quinta-feira) às 19:00 horas na Igreja Nossa Senhora do Carmo.

Por mais este ato de religião e amizade, antecipa seus sinceros agradecimentos

