Faleceu dia 02/05/23 às 15:10 horas em São Carlos com 90 anos de idade.

Era viúva do Sr. Onofre de Jesus Stabili e deixa irmão , sobrinhos, netos e o filho: Doryberto Caruso Lopes (in memorian).

O Velório será realizado a partir das 10:30 horas e o sepultamento dar-se-á no dia 03/05/23 às 14:15 horas saindo o féretro do(a) Avenida Salgado Filho, 289 Vila Marina para o Cemitério Nossa Senhora do Carmo.

Data de nascimento: 05/08/1932.

O Senhor: José Paulo Spricigo (mais conhecido ZÉ DO GÁS)

Faleceu dia 02/05/23 às 12:40 horas em São Carlos com 71 anos de idade.

Deixa viúva a Sra. Angela Maria Eva Maruccio Spricigo e os filhos: Poliana c/c Willian, Paulo, solteiro, familiares e amigos.

O sepultamento dar-se-á no dia 03/05/23 às 11:00 horas saindo o féretro do(a) Avenida Salgado Filho, 289 Vila Marina para o Cemitério Nossa Senhora do Carmo.

Data de nascimento: 23/01/1952.

A Senhora: Leila Benedita Marzagão Casadei

Faleceu dia 02/05/23 em Dourado com 91 anos de idade.

Era viúva do Sr. Silvio Aparecido Casadei e os filhos: Paulo Henrique Marzagão Casadei c/c Karine, Ana Paula Marzagão Casadei, familiares e amigos

O sepultamento deu-se no dia 02/05/23 às 17:00 horas saindo o féretro do Velório Municipal para o Cemitério Municipal de Dourado.

Data de nascimento: 12/01/1932.

O Senhor: José Luis Fernandes da Costa

Faleceu dia 02/05/23 às 02:20 horas em São Carlos com 70 anos de idade.

Deixa viúva a Sra. Ana Juliana dos Santos e os filhos: Pedreloina c/c Robson, José Luis c/c Edilaine, Mariana, Marleide, solteiras, familiares e amigos.

O sepultamento deu-se no dia 02/05/23 às 16:00 horas saindo o féretro do Velório do Memorial Jardim da Paz para o Cemitério Nossa Senhora do Carmo.

Data de nascimento: 29/10/1952.

A Senhora: Maria Julia Bonani Javarotti

Faleceu dia 01/05/23 às 17:36 horas em São Carlos com 80 anos de idade.

Deixa viúvo o Sr. Euclides José Javarotti e os filhos: Lairton Luis Javarotti c/c Sandra, Jairo José Javarotti c/c Márcia, familiares e amigos.

O sepultamento deu-se no dia 02/05/23 às 14:15 horas saindo o féretro da Rua José de Alencar, 539 Vila Costa do Sol para o Cemitério Nossa Senhora do Carmo.

Data de nascimento: 06/01/1943.

A Senhora: Sueli Aparecida Chuqui

Faleceu dia 01/05/23 às 11:06 horas em São Carlos com 59 anos de idade.

Deixa viúvo o Sr. Evaristo Rodrigues Chaves e deixa Irmãos, Sobrinhos, familiares e amigos.

O sepultamento deu-se no dia 02/05/23 às 10:15 horas saindo o féretro da Igreja de São Nicolau De Flüe para o Cemitério Nossa Senhora do Carmo.

Data de nascimento: 08/11/63.

A Senhora: Maria de Matos Mendes

Faleceu dia 01/05/23 às 09:52 horas em Santa Cruz das Palmeiras das Palmeiras com 98 anos de idade.

Era viúva do Sr. Salvador Mendes e deixa a irmã: Laura Mendes.

O sepultamento deu-se no dia 01/05/23 às 16:00 horas saindo o féretro do(a) Velório Municipal para o Cemitério Municipal de Santa Cruz das Palmeiras.

Data de nascimento: 30/11/1924.

O Senhor: Paulo Sérgio Ferreira Gomes

Faleceu dia 01/05/23 às 06:56 horas em São Carlos com 53 anos de idade.

Deixa viúva a Sra. Aurimar Piedade de Oliveira Gomes e a filha: Maria

Alice de Oliveira Gomes, familiares e amigos.

O sepultamento deu-se no dia 01/05/23 às 16:00 horas saindo o féretro da Rua José de Alencar, 539 - Vila Costa do Sol para o Cemitério Santo Antonio de Pádua.

Data de nascimento: 06/03/1970.

CONVITE PARA MISSA DE 7º DIA.

A família da Senhora: Sueli Aparecida Chuqui

Agradecida pelas demonstrações de carinho recebidas de seus parentes e amigos, comunica que a missa de sétimo dia será celebrada dia 09/05/2023 (Terça-feira) às 19:30 horas na Igreja São Nicolau de Flue.

Por mais este ato de religião e amizade, antecipa seus sinceros agradecimentos

A Senhora: Doryneider Octaviano Caruso Stabili