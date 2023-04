A Senhora: Silvana Pulgrossi dos Santos

Faleceu dia 29/04/23 às 22:03 horas em São Carlos com 56 anos de idade.Era viúva do Sr. Luis Carlos dos Samtos e deixa os filhos: Denis Luis dos Santos, Caroline Cristina dos Santos, familiares e amigos.O sepultamento deu-se no dia 30/04/23 às 15:30 horas saindo o féretro do(a) Velório Jardim da Paz para o Cemitério Santo Antonio de Pádua.

Data de nascimento: 23/11/66.

O Senhor: Marcos Roberto Benite

Faleceu dia 29/04/23 às 08:00 horas em São Carlos com 52 anos de idade.Era filho de Mauricio Benite e Aparecida Rita Benite e deixa irmãos e sobrinhos.O sepultamento deu-se no dia 30/04/23 às 10:45 horas saindo o féretro do(a) Velório Jardim da Paz para o Cemitério Santo Antônio de Pádua.

Data de nascimento: 15/08/70.

O Senhor: Eodir Jose Ribeiro

Faleceu dia 28/04/23 às 13:50 horas em São Carlos com 81 anos de idade.Deixa viúva a Sra. Maria Celia Golinele Ribeiro e deixa as filhas: Analu Aparecida Ribeiro c/c Alex, Aline Aparecida Ribeiro c/c Daniel, familiares e amigos.O sepultamento deu-se no dia 29/04/23 às 14:30 horas saindo o féretro do(a) Av. Salgado Filho, 289 Vila Marina para o Cemitério Nossa Senhora do Carmo.

Data de nascimento: 18/03/42.

A Senhora: Maria Donizete Juvenal

Faleceu dia 28/04/23 às 11:00 horas em São Carlos com 59 anos de idade.Era viúva do Sr. Itamar S. Pereira e deixa os filhos: Inajara c/c Tímode, Ana Carolina c/c Jeferson, Alexandre, Cibeli, Leonor, familiares e amigos.Seu corpo foi trasladado para Dourado - SP. O sepultamento deu-se no dia 29/04/23 às 09:00 horas saindo o féretro do(a) Velório Municipal de Dourado para o Cemitério Municipal de Dourado.

Data de nascimento: 12/02/54

O Senhor: Antonio Carlos Batista

Faleceu dia 28/04/23 às 05:40 horas em São Carlos com 73 anos de idade.Deixa viúva a Sra. Alice Cardoso Heleno Batista e os filhos: Fernanda c/c Felipe, Flávio. O sepultamento deu-se no dia 29/04/23 às 12:00 horas saindo o féretro do(a) Av. Salgado Filho, 289 Vila Marina para o Complexo Bom Jesus Crematório em Américo Brasiliense.

Data de nascimento: 05/12/1949.

