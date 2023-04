SIGA O SCA NO

O Senhor: Didier Zafalon

Faleceu dia 23/04/23 às 04:00 horas em São Carlos com 87 anos de idade.Era viúvo da Sra. Neide de Lourdes Paulino e deixa os filhos: Luiz Antonio D. Zafalon, Zaira Regina Zafalon, Marcia Cristina Zafalon, Didier Zafalon Junior, familiares e amigos.O velório será realizado a partir das 11:00 horas e o sepultamento dar-se-á no dia 23/04/23 às 15:00 horas saindo o féretro do(a) Velório Municipal para o Cemitério Nossa Senhora do Carmo

Data de nascimento: 15/09/35.

A Senhora: Edevina Alves de Souza Pena

Faleceu dia 22/04/23 às 22:00 horas em São Carlos com 81 anos de idade.Era viúva e deixa os filhos: Eduardo Alves de Souza Pena, Edna Regina Pena Gonçalves, familiares e amigos.O velório será realizado a partir das 13:00 horas e o sepultamento dar-se-á no dia 23/04/23 às 17:00 horas saindo o féretro do(a) Velório Municipal para o Cemitério Nossa Senhora do Carmo

Data de nascimento: 11/09/41.

O Senhor: Orlando Da Luz

Faleceu dia 22/04/23 às 17:15 horas em São Carlos com 79 anos de idade.Deixa viúva a Sra. Maria Helena P. da Luz e deixa os filhos: Helena Cristina, Fabio Rodrigo c/c Lidia, Daniel Marcelo c/c Fernanda, familiares e amigos. Seu corpo foi transladado para Dourado.O sepultamento dar-se-á no dia 23/04/23 às 15:00 horas saindo o féretro do(a) Velório Municipal para o Cemitério Municipal de Dourado.

Data de nascimento: 25/02/44.

