Nova Funerária -

O Senhor: Marcio Benedicto Alves Moreira

Faleceu dia 20/04/23 às 14:00 horas em São Carlos com 57 anos de idade.Deixa viúva a Sra. Alzira de Fatima Bonometo Moreira e deixa os filhos: Jeferson Diego Alves Moreira c/c Larissa, Mirela Fernanda Moreira c/c Diego, familiares e amigos.O velório será realizado a partir das 08:00 horas no dia 21/04/23 às 12:00 horas saindo o féretro do(a) Velório Municipal para o Complexo Crematório Bom Jesus.

Data de nascimento: 05/10/65.

A Senhora: Benedicta Apparecida de Souza

Faleceu dia 20/04/23 às 11:07 horas em São Carlos com 85 anos de idade.Era viúva do Sr. Valdemar de Souza e deixa os filhos: Lourdes Ap. de Souza c/c Lourival Paes de Toledo, Renaldo de Souza, netos, familiares e amigos.O Velório será realizado a partir das 07:15 horas e o sepultamento dar-se-á no dia 21/04/23 às 11:15 horas saindo o féretro do(a) Velório Municipal para o Cemitério Nossa Senhora do Carmo.

Data de nascimento: 28/01/1938.

