A Senhora: Nilva de Lourdes das Graças Aguarelli

Faleceu dia 16/04/23 às 12:30 horas em São Carlos com 60 anos de idade.Era solteira e deixa a mãe: Nilce Apparecida Seretti Aguarelli e a irmã, Nilza de Fátima A. Pompeo, familiares e amigos.O velório será realizado a partir das 07:15 horas e o sepultamento dar-se-á no dia 17/04/23 às 11:15 horas saindo o féretro do(a) Velório Municipal para o Cemitério Nossa Senhora do Carmo.

Data de nascimento: 21/04/62.

O Senhor: Sergio Eduardo Lopes

Faleceu dia 16/04/23 às 08:00 horas em Jaú com 52 anos de idade.Era solteiro e deixa as filhas: Mariane Clara Gimenes Lopes, Maria Eduarda Gimenes Lopes c/c Carlos, familiares e amigos. Seu corpo foi transladado para Dourado.O sepultamento deu-se no dia 16/04/23 às 17:30 horas saindo o féretro do(a) Velório Municipal de Dourado para o Cemitério Municipal de Dourado.

Data de nascimento: 01/05/70.

