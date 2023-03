SIGA O SCA NO

O Senhor: Paulo Henrique Garcia Pintor

Faleceu dia 26/03/23 às 04:25 horas em Ribeirão Preto com 51 anos de idade.Deixa viúva a Sra. Carla Mara da Silva Pintor e deixa os filhos: Henrique pintor, Eduardo Jose Pintor, Maria Beatriz Pintor, familiares e amigos. Seu corpo foi transladado para São Simão.O sepultamento deu-se no dia 26/03/23 às 15:00 horas saindo o féretro do(a) Velório Municipal para o Cemitério Municipal de São Simão.

Data de nascimento: 02/11/71.

O Senhor: Erick Marcel Pereira Costas

Faleceu dia 25/03/23 às 20:30 horas em São Carlos com 37 anos de idade.Deixa viúva a Sra. Juliana Alves Pereira e deixa os filhos: Enzo, Ana, familiares e amigos.O sepultamento deu-se no dia 26/03/23 às 17:30 horas saindo o féretro do(a) Velório Municipal para o Cemitério Nossa Senhora do Carmo.

Data de nascimento: 10/10/85.

A Senhora: Antonia Aparecida de Moraes Custodio

Faleceu dia 25/03/23 às 17:57 horas em São Carlos com 71 anos de idade.Era viúva do Sr. Luis Carlos Custodio e deixa o filho: Fabio Luis Moraes Custodio c/c Sandra, familiares e amigos.O sepultamento deu-se no dia 26/03/23 às 17:00 horas saindo o féretro do(a) Velório Municipal para o Cemitério Nossa Senhora do Carmo.

Data de nascimento: 29/08/51.

A Senhora: Maria Jose Paulozza Monsignati

Faleceu dia 25/03/23 às 17:14 horas em São Carlos com 85 anos de idade.Deixa viúvo o Sr. Antonio Monsignati e deixa os filhos: Elizabete c/c Rosimar, Carlos c/c Maria, Sueli, Vera Lucia, familiares e amigos.O sepultamento deu-se no dia 26/03/23 às 15:00 horas saindo o féretro do(a) Velório Municipal para o Cemitério Nossa Senhora do Carmo.

Data de nascimento: 13/08/37.

O Senhor: Jose Carlos Teixeira de Godoi

Faleceu dia 25/03/23 às 14:40 horas em São Carlos com 69 anos de idade.Deixa viúva a Sra. Leila Aparecida Gouveia de Godoi e deixa os filhos:Leandro Augusto Gouveia de Godoi, Matheus Vinicius Gouveia de Godoi, familiares e amigos.O sepultamento deu-se no dia 26/03/23 às 16:00 horas saindo o féretro do(a) Igreja de São Benedito para o Cemitério Nossa Senhora do Carmo.

Data de nascimento: 19/03/54.

Leia Também