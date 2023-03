SIGA O SCA NO

A Senhora: Ely Di Piero Pereira Lopes

Faleceu dia 18/03/23 às 20:40 horas em São Carlos com 90 anos de idade.Era viúva e deixa os filhos: Regina Ely Pereira Lopes Del Belo c/c Clovis, Ana Cristina Pereira Lopes Zavaglia c/c Eduardo, Ernesto Luiz Pereira Lopes c/c Claudia, familiares e amigos.O velório será realizado a partir das 11:00 horas e o sepultamento dar-se-á no dia 19/03/23 às 16:00 horas saindo o féretro do(a) Velório Municipal para o Cemitério Nossa Senhora do Carmo.

Data de nascimento: 12/10/32.

A Senhora: Lucia Pinheiros dos Santos

Faleceu dia 18/03/23 às 19:02 horas em São Carlos com 38 anos de idade.Era Solteira e deixa Irmãos, Sobrinhos, familiares e amigos.O velório será realizado a partir das 11:30 horas e o sepultamento dar-se-á no dia 19/03/23 às 15:30 horas saindo o féretro do(a) Velório Municipal para o Cemitério Nossa Senhora do Carmo.

Data de nascimento: 24/05/84.

Leia Também