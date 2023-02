SIGA O SCA NO

A Senhora: Alice de Souza Vanzo

Faleceu dia 18/02/23 às 11:35 horas em São Carlos com 86 anos de idade.

Era viúva do Sr. Florival Jayme Vanzo e deixa a filha: Cláudia Maria Vanzo Gomes c/c José Roberto Gomes e os netos: Ana Cláudia Vanzo Gomes Cazarini c/c Eduardo Cazarini, Daniel Roberto Vanzo Gomes c/c Pâmela Priole Gomes, os bisnetos: Ana Alice Vanzo Gomes Cazarini, Mateus Priole Gomes, Maria Luisa Priole Gomes, João Priole Gomes, familiares e amigos.

O sepultamento deu-se no dia 19/02/23 às 14:30 horas saindo o féretro do(a) Velório Municipal para o Cemitério Nossa Senhora do Carmo.

Data de nascimento: 26/11/1936.

A Senhora: Elza de Mello Garcia

Faleceu dia 22/02/23 às 19:15 horas em São Carlos com 70 anos de idade.

Era viúva do Sr. Irineu Garcia e deixa os filhos: Rodrigo Mello Garcia c/c Ana Caroline, Amanda de Mello c/c Adriano Camaroti, Sara de Mello Garcia Fernandes c/c Adalberto, familiares e amigos.

O sepultamento dar-se-á no dia 23/02/23 às 15:00 horas saindo o féretro do(a) Velório Municipal para o Cemitério Nossa Senhora do Carmo.

Data de nascimento: 22/09/1952.

O Senhor: João de Abreu

Faleceu dia 21/02/23 às 18:00 horas em Matão com 68 anos de idade.

Era solteiro e deixa familiares e amigos.

O sepultamento deu-se no dia 22/02/23 às 17:00 horas saindo o féretro do(a) Velório Municipal para o Cemitério Municipal de Matão.

Data de nascimento: 12/09/1954.

O Senhor: Pedro Garcia

Faleceu dia 21/02/23 às 13:31 horas em Dourado com 76 anos de idade.

Deixa viúva a Sra. Damaris Pereira Garcia e os filhos: Pedro Luiz Pereira Garcia e Thalia Jaqueline Garcia, familiares e amigos.

O sepultamento deu-se no dia 22/02/23 às 10:00 horas saindo o féretro do(a) Velório Municipal para o Cemitério Municipal de Dourado.

Data de nascimento: 25/10/1946.

A Senhora: Angela Maria Silva

Faleceu dia 21/02/23 às 10:00 horas em Matão com 65 anos de idade.

Era solteira e deixa os filhos: Aparecida, Douglas, Ronaldo, Tais, familiares e amigos,

O sepultamento deu-se no dia 21/02/23 às 17:00 horas saindo o féretro do(a) Velório Municipal para o Cemitério Municipal de Matão.

Data de nascimento: 02/12/1957.

O Senhor: Edvaldo Vieira Morais

Faleceu dia 20/02/23 às 22:00 horas em Matão com 62 anos de idade.

Deixa viúva a Sra. Izabel Gimenes Vieira Morais e o filho: Renan, familiares e amigos.

O sepultamento dar-se-á no dia 21/02/23 às 14:00 horas saindo o féretro do(a) Velório Municipal para o Cemitério Municipal de Matão.

O Senhor: José da Costa Amorim

Faleceu dia 19/02/23 às 03:43 horas em São Carlos com 78 anos de idade.

Deixa viúva a Sra. Zenaide Rodrigues Amorim e as filhas: Márcia e Juliana, familiares e amigos.

O sepultamento deu-se no dia 19/02/23 às 16:30 horas saindo o féretro do(a) Velório Municipal para o Cemitério Nossa Senhora do Carmo.

O Senhor: Aparecido Paulo Ribeiro de Camargo

Faleceu dia 18/02/23 às 14:00 horas em Novo Horizonte com 64 anos de idade.

Deixa os filhos: Cleber e Giseli, familiares e amigos.

Seu corpo foi trasladado para Dobrada.

O sepultamento deu-se no dia 18/02/23 às 20:00 horas saindo o féretro do(a) Velório Municipal para o Cemitério Municipal de Dobrada.

Data de nascimento: 05/07/1958.

A Senhora: Benigna Alves Feitosa

Faleceu dia 18/02/23 às 04:58 horas em Santa Cruz das Palmeiras com 96 anos de idade.

Era viúva do Sr. Geraldo Alves Feitosa e deixa os filhos: Luiz c/c Silvia, Maria Lindalva c/c Geraldo, Raimundo Nonato c/c Ivone, Maria do Socorro c/c Valdemir, Maria do Carmo c/c Luciano, João c/c Enelvânia, Manoel c/c Simone, Antonio Geraldo c/c Neide, Antonio Sebastião c/c Elenizeuda, Maria José, Francisco de Assis, Maria Lúcia, solteiros, familiares e amigos.

O sepultamento deu-se no dia 18/02/23 às 16:00 horas saindo o féretro do(a) Velório Municipal para o Cemitério Municipal de Santa Cruz das Palmeiras.

Data de nascimento: 13/02/1931.

O Senhor: Edison Lorena Braga

Faleceu dia 17/02/23 às 19:00 horas em Matão com 60 anos de idade.

Deixa viúva a Sra. Rosana Ferreira Braga e os filhos: Edison, Jaqueline, familiares e amigos.

O sepultamento deu-se no dia 18/02/23 às 15:00 horas saindo o féretro do(a) Velório Municipal para o Cemitério Municipal de Matão.

Data de nascimento: 02/10/1962

CONVITE PARA MISSA DE 7º DIA.

A família da Senhora: Alice de Souza Vanzo

Agradecida pelas demonstrações de carinho recebidas de seus parentes e amigos, comunica que a missa de Sétimo dia será celebrada dia 24/02/23 (Sexta-feira) às 18:30 horas na Igreja Nossa Senhora de Fátima.

Por mais este ato de religião e amizade, antecipa seus sinceros agradecimentos.

A família do Senhor: José da Costa Amorim

Agradecida pelas demonstrações de carinho recebidas de seus parentes e amigos, comunica que a missa de Sétimo dia será celebrada dia 25/02/23 (Sábado) às 18:00 horas na Igreja São Miguel Arcanjo no Jardim Tangará.

Por mais este ato de religião e amizade, antecipa seus sinceros agradecimentos.

