A Senhora: Santa Paschoalotto Fontana

Faleceu dia 31/12/22 às 22:45 horas em São Carlos com 92 anos de idade.Era viúva do Sr. Benedito Fontana e deixa os filhos: Aparecida de Lourdes Fontana da Silva c/c Sergio, Valentim Angelo Fontana c/c Luzia, Maria Vitoria Fontana, familiares e amigos.O sepultamento deu-se no dia 01/01/23 às 11:15 horas saindo o féretro do(a) Velório Municipal para o Cemitério Nossa Senhora do Carmo

Data de nascimento: 10/04/30.

O Senhor: Valdivino Gonçalves

Faleceu dia 30/12/22 às 08:00 horas em Ibaté com 72 anos de idade.Era viúvo da Sra. Angela Maria T. Gonçalves e deixa os filhos: Jefferson Ricardo Gonçalves c/c Priscila, Paulo Henrique Gonçalves c/c Lucia, netos, familiares e amigos.O sepultamento deu-se no dia 31/12/22 às 13:00 horas saindo o féretro do(a) Velório Municipal de Ibaté para o Cemitério Municipal de Ibaté

Data de nascimento: 01/01/50.

A Senhora: Josefina dos Santos Ortega

Faleceu dia 30/12/22 às 14:50 horas em Ibaté com 80 anos de idade.Deixa viúvo o Sr. Valdemar Ortega e deixa os filhos: Eliana Ap. Ortega Romera da Silva c/c Antonio, Luciene Ortega c/c Cleber, Fabiana Ortega c/c João, Juliana Ortega c/c Marcelo, familiares e amigos. Seu corpo foi trasladado para São Carlos.O sepultamento deu-se no dia 31/12/22 às 14:30 horas saindo o féretro do(a) Velório Municipal para o Cemitério Nossa Senhora do Carmo.

Data de nascimento: 08/12/42.

O Senhor: João Roberto Braz do Carmo

Faleceu dia 30/12/22 às 15:15 horas em São Carlos com 62 anos de idade.Deixa a Mãe: Jandyra Manfredy do Carmo e os filhos: Ariane, João Roberto, familiares e amigos.O sepultamento deu-se no dia 31/12/22 às 10:30 horas saindo o féretro do(a) Velório Municipal para o Cemitério Santo Antonio de Pádua.

Data de nascimento: 10/01/60.

