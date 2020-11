A Senhora: Olivia Candido Marques

Faleceu dia 28/11/20 às 20:50 horas em São Carlos com 69 anos de idade.Deixa Viúvo o Sr. Osvaldo Marques e deixa os Filhos: Luis Antonio Marques c/c Joana, Luciana Aparecida Marques c/c Walter, Familiares e Amigos.O sepultamento dar-se-á no dia 29/11/20 às 16:00 horas saindo o féretro do(a) Velório Municipal para o Cemitério Nossa Senhora do Carmo.

Data de nascimento: 01/05/51.

A Senhora: Marcia Cristina Fidelis Coelho

Faleceu dia 28/11/20 às 19:43 horas em São Carlos com 60 anos de idade.Deixa Viúvo o Sr. Aparecido Jorge Coelho e deixa a filha: Milaine Rafaela Coelho, Familiares e Amigos.O sepultamento dar-se-á no dia 29/11/20 às 11:15 horas saindo o féretro do(a) Velório Municipal para o Cemitério Nossa Senhora do Carmo.

Data de nascimento: 28/11/60.

