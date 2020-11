O Senhor: Jose Ailton Rosales

Faleceu dia 25/11/20 às 11:00 horas em São Carlos com 68 anos de idade.

Deixa viúva a Sra. Aparecida Conceição Antonio e os filhos: José Eduardo Rosales c/c Regina, Janison Rosales Raiel c/c Italo, Daiane Patricia Rosales c/c Reginaldo, Juliano Cesar Rosales c/c Ana Paula, Fábio Adriano Rosales, familiares e Amigos.

O Velório será realizado a partir das 12:30 horas e o sepultamento dar-se-á no dia 26/11/20 às 14:30 horas saindo o féretro do(a) Velório Municipal para o Cemitério Nossa Senhora do Carmo

Data de nascimento: 20/11/52.



O Senhor: Orlando Gouveia

Faleceu dia 25/11/20 às 00:50 horas em Matão com 84 anos de idade.

Deixa viúva a Sra. Eva Maria Gioacomine Gouveia e os filhos: Antonio e Fátima, familiares e amigos.

O sepultamento dar-se-á no dia 26/11/20 às 10:30 horas saindo o féretro do(a) Velório Municipal para o Cemitério Municipal de Matão.

Data de nascimento: 26/06/36.



A Senhora: Benedita Cardoso Barbosa

Faleceu dia 24/11/20 às 19:00 horas em Santa Cruz das Palmeiras com 92 anos de idade.

Era viúva do Sr. José Barbosa e deixa os filhos: Edgar c/c Ana, Sérgio c/c Isabel, Marcelo viúvo de Fátima, familiares e amigos.

O sepultamento deu-se no dia 25/11/20 às 10:00 horas saindo o féretro do(a) Velório Municipal para o Cemitério Municipal de Santa Cruz das Palmeiras.

Data de nascimento: 10/09/28.

