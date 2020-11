A Senhora: Maria Ines Bonfadini Consolo

Faleceu dia 05/11/20 às 14:15 horas em Matão com 80 anos de idade.Era Viúva do Sr. Nestor Consolo e deixa os filhos: Paulo Marcos, Paulo Sergio, Ricardo Jose, Rogerio Luiz, familiares e amigos.O sepultamento dar-se-á no dia 06/11/20 às 10:00 horas saindo o féretro do(a) Velório Municipal para o Cemitério Municipal de Matão.

Data de nascimento: 19/10/40.

A Senhora: Rosa de Lima Ferreira

Faleceu dia 05/11/20 às 08:00 horas em Matão com 86 anos de idade.Era Viúva do Sr. Antonio da Silva Ferreira e deixa os filhos: Valdecir, Luiz, Valdenir, Aparecido, Alvanir, Familiares e Amigos.O sepultamento dar-se-á no dia 05/11/20 às 17:00 horas saindo o féretro do(a) Velório Municipal para o Cemitério Municipal de Matão.

Data de nascimento: 08/01/34.

A Senhora: Maria Covre

Faleceu dia 04/11/20 às 18:15 horas em São Carlos com 82 anos de idade.Era viúva e deixa os filhos: Aparecida de Fátima c/c Pedro, Vera Lúcia c/c Valdir, Laerte Domingos c/c Célia, Marta Luzia c/c Edson, Márcia Covre c/c Daniel, Dirceu Covre Trevisan c/c Aline, familiares e amigos.O sepultamento deu-se no dia 05/11/20 às 10:45 horas saindo o féretro do(a) Velório Municipal para o Cemitério Nossa Senhora do Carmo.

Data de nascimento: 17/12/37.

