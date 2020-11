O Senhor: Antonio Carlos Gianotti

Faleceu dia 31/10/20 às 12:10 horas em São Carlos com 65 anos de idade.Deixa Viúva a Sra. Presilda Mangili Gianotti e deixa os filhos: Aline c/c Guilherme, Andreia c/c Cezar, Familiares e Amigos.O sepultamento dar-se-á no dia 01/11/20 às 09:45 horas saindo o féretro do(a) Velorio Municipal para o Cemitério Nossa Senhora do Carmo.

Data de nascimento: 31/07/55.

A Senhora: Solange Thereza Gonçalves J. da Silva

Faleceu dia 31/10/20 às 00:15 horas em Palmeira D'Oeste com 65 anos de idade.Era Viuva do Sr. Paulo da Silva e deixa o filho: Celso Evandro da Silva c/c Eliana, Familiares e Amigos. Seu corpo foi transladado para Dourado.O sepultamento deu-se no dia 31/10/20 às 17:00 horas saindo o féretro do(a) Municipal de Dourado para o Cemitério Municipal de Dourado.

Data de nascimento: 11/08/55.

O Senhor: Jose Luiz Procopio Ferraz

Faleceu dia 31/10/20 às 09:25 horas em São Carlos com 73 anos de idade.Deixa a filha: Jheniffer Fernanda Eliseu Ferraz, familiares e amigos.O sepultamento dar-se-á no dia 01/11/20 às 10:15 horas saindo o féretro do(a) Velório Municipal para o Cemitério Nossa Senhora do Carmo

Data de nascimento: 27/04/47.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.

Disqus

Leia Também