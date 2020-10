O Senhor: Natalino Zanon

Faleceu dia 24/10/20 às 19:00 horas em São Carlos com 98 anos de idade.Era Viúvo da Sra. Yolanda Fontato Noronha e deixa as filhas: Celia Zanon Prince Rodrigues, Cleide Maria Zanon Yagui, Familiares e Amigos.O sepultamento deu-se no dia 25/10/20 às 11:00 horas saindo o féretro do(a) Velório Municipal para o Cemitério Nossa Senhora do Carmo.

Data de nascimento: 01/01/22.

A Senhora: Marlene Correa de Freitas

Faleceu dia 24/10/20 às 09:22 horas em Santa Cruz Palmeiras com 77 anos de idade.Deixa Viúvo o Sr. Antonio Carlos de Freitas e deixa os Filhos: Flavia c/c Henry, Eduardo c/c Darlene, Renato c/c Elisandra, Familiares e Amigos.O sepultamento deu-se no dia 24/10/20 às 17:00 horas saindo o féretro do(a) Velório Municipal para o Cemitério Municipal de Santa Cruz das Palmeiras.

Data de nascimento: 02/05/43.

