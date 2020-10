23 Out 2020 - 08h52

A Senhora: Rosa Sucomine

Faleceu dia 22/10/20 às 15:57 horas em São Carlos com 85 anos de idade.

Era Solteira e deixa Irmãos, Sobrinhos, Familiares e Amigos.

O velório será no dia 23/10/20 a partir das 09:15 e o sepultamento dar-se-á no dia às 11:15 horas saindo o féretro do(a) Velório Municipal para o Cemitério Nossa Senhora do Carmo.

Data de nascimento: 11/08/35.

A Senhora: Maria de Lourdes de Goes Barbatto

Faleceu dia 21/10/20 às 11:46 horas em Ibaté com 86 anos de idade.

Era Viúva do Sr. Antonio Barbatto e deixa os filhos; Doralice c/c Mauro, Dorival, Dalva c/c Roberto, Daércio c/c Ana, Doraci c/c Everaldo, Familiares e Amigos.

O sepultamento deu-se no dia 21/10/20 às 16:30 horas saindo o féretro do(a) Velório Municipal para o Cemitério Municipal de Ibaté.

Data de nascimento: 23/02/34.

O Senhor: Jesus Pereira da Costa

Faleceu dia 22/10/20 às 03:00 horas em Matão com 76 anos de idade.

Deixa viúva a Sra. Gedrolina do Carmo Santana Costa e os filhos: Celia

Ester, Sonia, Ezequiel, Sandra, Elias, Daniel, familiares e amigos.

O sepultamento deu-se no dia 22/10/20 às 10:00 horas saindo o féretro do(a) Velório Municipal para o Cemitério Municipal de Matão.

Data de nascimento: 22/10/20

A Senhora: Helena Gomes Chamon Ricomi

Faleceu dia 22/10/20 às 06:20 horas em São Carlos com 69 anos de idade.

Deixa viúvo o Sr. Edison Luiz Ricomi e os filhos: Adriana Helena c/c Marcelo, Giovana Cristina c/c Anderson, Anderson Luis c/c Luciane e Leticia Rafaela, solteira.

O sepultamento deu-se no dia 22/10/20 às 17:00 horas saindo o féretro do(a) Velório na rua Salgado Filho, 289 Vila Marina para o Cemitério Nossa Senhora do Carmo.

Data de nascimento: 04/07/51

A Senhora: Luzia Rodrigues Caparoz

Faleceu dia 21/10/20 às 19:00 horas em Brotas com 89 anos de idade.

Era viúva do Sr. Caetano Caparoz e deixa os filhos: Antônio Caparoz e Beatriz Caparoz, familiares e amigos.

Seu corpo foi trasladado para São Carlos - SP.

O sepultamento deu-se no dia 22/10/20 às 11:15 horas saindo o féretro do(a) Velório Municipal para o Cemitério Nossa Senhora do Carmo.

Data de nascimento: 22/12/31.

A Senhora: Rosa Maria Stankevicins Modesto

Faleceu dia 20/10/20 às 13:00 horas em Santa Cruz das Palmeiras com 73 anos de idade.

Deixa Viúvo o Sr. Francisco Modesto e deixa os filhos: Francisco Modesto Jr, Paulo Elias c/c Vilma, Joaquim Fernando c/c Elaine, Ricardo Jose c/c Paula, Familiares e Amigos.

O sepultamento deu-se no dia 20/10/20 às 17:00 horas saindo o féretro do(a) Velório Municipal para o Cemitério Municipal de Santa Cruz das Palmeiras.

Data de nascimento: 06/09/47.

