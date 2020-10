09 Out 2020 - 14h46

A Senhora: Sueli Aparecida de Souza Marzinoti

Faleceu dia 08/10/20 às 23:27 horas em São Carlos com 58 anos de idade.

Deixa os filhos: Jaqueline Fernanda Marzinoti, Thyego Marzinoti da Silva, familiares e amigos.

O velório será á partir das 14:30 do dia 09/10/20 e o sepultamento dar-se-á ás 15:30 horas saindo o féretro do(a) Velório Municipal para o Cemitério Nossa Senhora do Carmo.

Data de nascimento: 02/01/62.

A Senhora: Arcilia Colucci Teixeira

Faleceu dia 08/10/20 às 15:00 horas em Matão com 84 anos de idade.

Era viúva do Sr. Benedito Jose Teixeira e deixa os filhos: Jose Bras, Francisco Carlos, Paulo Cesar, familiares e amigos.

O sepultamento deu-se no dia 08/10/20 às 17:00 horas saindo o féretro do(a) Velório Municipal de Matão para o Cemitério Municipal de Matão.

Data de nascimento: 21/11/35.

A Senhora: Aurora Ferrarezi

Faleceu dia 07/10/20 às 17:40 horas em Araraquara com 101anos de idade.

Era Solteira e deixa os Sobrinhos, Familiares e Amigos.Seu corpo foi transladado para Rincão.

O sepultamento deu-se no dia 08/10/20 às 10:30 horas saindo o féretro do(a) Velório Municipal para o Cemitério Municipal de Rincão.

Data de nascimento: 08/01/19.

A Senhora: Georgina Benjamin

Faleceu dia 08/10/20 às 00:30 horas em São Carlos com 95 anos de idade.

Era viúva do Sr. Genesio Benjamin e deixa os filhos: Miguel Julio Benjamin c/c Marlene, Valquiria Lucia Benjamin c/c Carlos Roberto, familiares e amigos.

O velório será á partir das 16:10 do dia 08/10/20 e o sepultamento deu-se ás 17:10 horas saindo o féretro do(a) Velório Municipal para o Cemitério Nossa Senhora do Carmo.

Data de nascimento: 26/10/24.

A Senhora: Arsila Domingues Novelli

Faleceu dia 07/10/20 às 22:00 horas em Matão com 90 anos de idade.

Era viúva do Sr. Pedro Domingues e deixa a filha Rosilene, familiares e amigos.

O sepultamento deu-se no dia 08/10/20 às 10:30 horas saindo o féretro do(a) Velório Municipal de Matão para o Cemitério Municipal de Matão.

Data de nascimento: 08/06/30.

A Senhora: Geralda Soares

Faleceu dia 07/10/20 às 14:30 horas em Santa Cruz das Palmeiras com 80 anos de idade.

Era divorciada e deixa os filhos: Elizabete c/c Cicero, Luiz Carlos c/c Tatiane, Adriano c/c Silvia, Ademir c/c Marcia, Alexandre c/c Elaine, Edgar c/c Lucimara, netos, bisnetos, familiares e amigos.

O sepultamento deu-se no dia 08/10/20 às 08:00 horas saindo o féretro do(a) Velório Municipal de Santa Cruz das Palmeiras para o Cemitério Municipal de Santa Cruz das Palmeiras.

Data de nascimento: 26/09/40.

O Senhor: Gonçalves Ribeiro da Silva

Faleceu dia 07/10/20 às 10:30 horas em São Carlos com 89 anos de idade.

Deixa viúva a Sra. Rosalina P. da Silva e as filhas: Benedita de Fatima c/c Mario Sergio e Luciliene Andrea c/c Marcelo, familiares e amigos.

O velório será á partir das 14:00 do dia 08/10/20 e o sepultamento deu-se às 15:00 horas saindo o féretro do(a) Velório Municipal para o Cemitério Nossa Senhora do Carmo.

Data de nascimento: 15/11/30

O Senhor: Luis Antonio Pedronero

Faleceu dia 07/10/20 às 03:30 horas em Rio Claro com 73 anos de idade.

Deixa viúva a Sra. Ivani Santos Rocha e os filhos: Andrea Cristina Pedronero c/c João, Ariane Pedronero de Oliveira Cesar c/c Rogerio, Luiz Gustavo Pedronero, familiares e amigos.

Seu corpo foi trasladado para São Carlos.

O velório será á partir das 09:45 do dia 08/10/20 e o sepultamento deu-se ás 10:45 horas saindo o féretro do(a) Velório Municipal para o Cemitério Nossa Senhora do Carmo.

Data de nascimento: 06/06/47.

O Senhor: Mauricio Piloto

Faleceu dia 06/10/20 às 10:50 horas em São Carlos com 77 anos de idade.

Era solteiro e deixa Irmãos, Sobrinhos e Amigos.

O velório será á partir das 09:15 do dia 07/10/20 e o sepultamento deu-se 10:15 horas saindo o féretro do(a) Velório Municipal para o Cemitério Nossa Senhora do Carmo.

Data de nascimento: 25/08/43.

O Senhor: Normancir Marcolino da Silva

Faleceu dia 06/10/20 às 00:18 horas em Conchal com 69 anos de idade.

Deixa Viúva a Sra. Maria Aparecida de Campos da Silva e deixa os filhos: Daiane de Campos da Silva c/c Eder, Silvana da Silva, Gilberto Carlos Campos dos Santos c/c Regiane, Amancio Maciel da Silva c/c Roseli, Familiares e Amigos.

O sepultamento deu-se no dia 06/10/20 às 10:00 horas saindo o féretro do(a) Velório Municipal para o Cemitério Municipal Papa João Paulo II (Conchal).

Data de nascimento: 06/08/51.

O Senhor: Antonio Kaleda

Faleceu dia 06/10/20 às 08:55 horas em São Carlos com 92 anos de idade.

Era Viúvo da Sra. Mirna Barros Kaleda e deixa as filhas: Miriane Kaleda, Luciana Mirtes Kaleda c/c Carlito Calil Junior, Familiares e Amigos.

O sepultamento dar-se-á no dia 06/10/20 às 16:30 horas saindo o féretro do(a) Velório Municipal para o Cemitério Nossa Senhora do Carmo.

Data de nascimento: 01/08/28.

A Senhora: Aparecida Galimbertti Lunardi

Faleceu dia 05/10/20 às 12:15 horas em S.C. das Palmeiras com 71 anos de idade.

Deixa viúvo o Sr. Antonio Carlos Galimbertti e os filhos: Carlos Rogério c/c Thelma, Juliano c/c Silmara, Mario Luis, neta, familiares e amigos.

O sepultamento dar-se-á no dia 05/10/20 às 20:00 horas saindo o féretro do(a) Velório Municipal de Santa Cruz das Palmeiras para o Cemitério Municipal de Santa Cruz das Palmeiras.

Data de nascimento: 13/03/49.

A Senhora: Tieko Okada Doi (Mais Conhecida por Dona Eugenia)

Faleceu dia 05/10/20 às 14:15 horas em São Carlos com 76 anos de idade.

Era Viúva do Sr. Antenor Doi e deixa os filhos: Angelo, Sandra, Cristina, Léo, Familiares e Amigos.

O velório será á partir das 14:00 do dia 06/10/20 na Igreja São Benedito e o sepultamento dar-se-á às 15:30 horas no Cemitério Nossa Senhora do Carmo.

Data de nascimento: 17/09/44.

A Senhora: Regina Migliati Garbuio

Faleceu dia 05/10/20 às 07:39 horas em São Carlos com 100 anos de idade.

Era viúva do Sr. Antonio Jose Garbuio e deixa os filhos: Antonia Angelina Garbuio c/c Araldo, Lurdes Cleusa Garbuio c/c Celso, Cleria Maria Garbuio c/c João Carlos, Jose Jaime Garbuio c/c Vilma, Eraldo

Roberto Garbuio c/c Maria Rosalina, Romualdo Ismael Garbuio c/c Alzira Antonio Renato Garbuio c/c Sandra, Tereza Ana Garbuio, Zelinda Italia Garbuio, netos, bisnetos, familiares e amigos.

O velório será á partir das 15:00 do dia 05/10/20 e o sepultamento dar-se-á às 16:00 horas saindo o féretro do(a) Velório Municipal para o Cemitério Nossa Senhora do Carmo.

Data de nascimento: 01/10/1920.

Missa de Trigésimo Dia

A família do Senhor: Lizandro de Castro Tramonte agradecida pelas demonstrações de carinho recebidas de seus parentes e amigos, comunica que a missa de trigésimo dia será celebrada dia 10/10/2020 (sábado) ás 18:30 horas na Igreja Santo Antônio. Por mais este ato de religião e amizade, antecipa seus sinceros agradecimentos.

