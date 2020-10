03 Out 2020 - 17h46

A Senhora: Maria Thereza Boni Piassi

Faleceu dia 03/10/20 às 12:20 horas em São Carlos com 95 anos de idade.

Era viúva do Sr. Matteus Vicenso Piassi e deixa os filhos: Ferdinando Piassi c/c Nair, Adão Piassi c/c Elza, Jandira Piassi, netos, bisnetos familiares e amigos.

O velório começa no dia 04/10/20 a partir das 09:15 e o sepultamento dar-se-á no às 10:15 horas saindo o féretro do(a) Velório Municipal para o Cemitério Nossa Senhora do Carmo.

Data de nascimento: 10/09/25

A Senhora: Luiza Coloca Chiva

Faleceu dia 02/10/20 às 22:57 horas em São Carlos com 92 anos de idade.

Era viúva do Sr. David Chiva e deixa os filhos: Izildinha c/c João,

Wladimir c/c Silvia, Luiz Carlos c/c Teresa e Irineu c/c Angelina.

O sepultamento deu-se no dia 03/02/20 às 11:15 horas saindo o féretro do(a) Velório Municipal para o Cemitério Nossa Senhora do Carmo.

Data de nascimento: 25/10/27

O Senhor: Roberto Generoso

Faleceu dia 01/10/20 às 21:55 horas em Sta.C. das Palmeiras com 77 anos de idade.

Era divorciado filho de Benedito Generoso e Maria Augusta (ambos falecidos).

O sepultamento deu-se no dia 02/10/20 às 09:30 horas saindo o féretro do(a) Velório Municipal para o Cemitério Municipal de Santa Cruz das Palmeiras.

Data de nascimento: 18/07/43.

A Senhora: Ioflaza Veiga Floriano

Faleceu dia 02/10/20 às 07:00 horas em Matão com 74 anos de idade.

Deixa viúvo o Sr. Naer Floriano e os filhos: José, João, Adão, Carlos, Eva, Fabio, familiares e amigos.

Sendo velado á partir das 13:00 e o sepultamento deu-se no dia 02/10/20 às 16:00 horas saindo o féretro do(a) Velório Municipal de Dobrada para o Cemitério Municipal de Dobrada.

Data de nascimento: 27/04/46.

O Senhor: Jair Dias Correa

Faleceu dia 01/10/20 às 16:30 horas em Matão com 67 anos de idade.

Era divorciado e deixa os filhos Edvaldo, Reginaldo, Eduardo, Elaine, familiares e amigos.

Sendo velado á partir das 07:30 e o sepultamento deu-se no dia 02/10/20 às 10:30 horas saindo o féretro do(a) Velório Municipal de Matão para o Cemitério Municipal de Matão.

Data de nascimento: 28/04/53.

A Senhora: Sebastiana Joaquim

Faleceu dia 02/10/20 em Dourado com 73 anos de idade.

Deixa os filhos Cecilia de Fatima Lopes Valente, Sergio Eduardo Lopes, familiares e amigos.

O sepultamento deu-se no dia 02/10/20 às 13:00 horas saindo o féretro do(a) Velório Municipal de Dourado para o Cemitério Municipal de Dourado.

Data de nascimento: 17/07/47.

