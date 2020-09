A Senhora: Eunice Marques dos Santos Faleceu dia 19/09/20 às 05:35 horas em São Carlos com 70 anos de idade. Era viúva do Sr. Antônio Ferrari e deixa a filha: Eloide Regina c/c Marcelo, familiares e amigos. Seu corpo será trasladado para Ibaté - SP. O sepultamento dar-se á no dia 19/09/20 às 15:00 horas saindo o féretro do(a) Velório Municipal para o Cemitério Municipal de Ibaté. Data de nascimento: 20/05/1950. O Senhor: Gumercindo José de Souza Faleceu dia 18/09/20 às 06:50 horas em Santa Cruz das Palmeiras com 59 anos de idade. Era solteiro, filho de Onofre Pedro de Souza e Maria Aparecida dos S. Souza e deixa os filhos: Olisséia Mara de Souza, Alex Leandro de Souza, Renato André de Souza, solteiros, familiares e amigos. O sepultamento deu-se no dia 18/09/20 às 14:00 horas saindo o féretro do(a) Velório Municipal para o Cemitério Municipal de Santa Cruz das Palmeiras. Data de nascimento: 29/12/60. Responder Responder a todos Encaminhar