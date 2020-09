O Senhor: João Gomes da Silva

Faleceu dia 05/09/20 às 16:50 horas em São Paulo com 90 anos de idade.Deixa Viúva a Sra. Helena de Souza Silva e deixa os filhos: Abel de Souza Silca c/c Cristina, João Gomes da Silva Filho c/c Maria, Jair Gomes da Silva c/c Nadir, José Teixeira da Silva c/c Angela, Gerson Gomes da Silva c/c Bia, Eliana de Souza Silva Alves c/c Joavair, Familiares e Amigos. Seu corpo foi transladado para São Carlos.O sepultamento deu-se no dia 06/09/20 às 11:15 horas saindo o féretro do(a) Velório Municipal para o Cemitério Nossa Senhora do Carmo.

Data de nascimento: 08/02/30.

O Senhor: Joaquim Joao de Oliveira

Faleceu dia 05/09/20 às 13:43 horas em Dourado com 72 anos de idade.Deixa Viúva a Sra. Regina de Oliveira e deixa os filhos: Reginaldo Ubirajara de Oliveira, Tamires de Oliveira,Otavio de Oliveira,Gilmara de Oliveira Ligia Cristina de Oliveira,Alexandro de Oliveira,Familiares e Amigos.O sepultamento deu-se no dia 06/09/20 às 10:00 horas saindo o féretro do(a) Velório Municipal para o Cemitério Municipal de Dourado.

Data de nascimento: 17/04/48.

