A Senhora: Joana Yaeco Sigaki

Faleceu dia 28/08/20 às 20:27 horas em Araraquara com 71 anos de idade.

Deixa viúvo o Sr. Armando Abonizio e os filhos: Cristiane c/c Rodrigo,

Claudiane c/c Ademir, Crislaine c/c Javier e Claudemir cc Natalia.

Seu corpo foi trasladado para São Carlos.

O sepultamento dar-se-á no dia 29/08/20 às 14:30 horas saindo o féretro do(a) Velório Municipal para o Cemitério Nossa Senhora do Carmo.

Data de nascimento: 17/09/48

O Senhor: Maury Lazaro do Amaral

Faleceu dia 28/04/20 às 04:00 horas em São Paulo com 81 anos de idade.

Era viúvo da Sra. Irene Vieira do Amaral e deixa os filhos: Artur Wanderley do Amaral c/c Vânia, Acimara Cristina do Amaral c/c Roberto e

Alcimar José do Amaral.

O corpo foi trasladado para São Carlos - SP.

O sepultamento dar-se-á no dia 29/08/20 às 17:00 horas saindo o féretro do(a) Velório Municipal para o Cemitério Nossa Senhora do Carmo.

Data de nascimento: 03/08/39

