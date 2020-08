O Senhor: Luiz Carlos Marini

Faleceu dia 22/08/20 às 20:38 horas em São Paulo com 74 anos de idade.Deixa Viúva a Sra. Aparecida Celia Baldano Marini e deixa as filhas: Elisangela de Fatima, Elis Regina, Familiares e Amigos. Seu corpo foi transladado para São Carlos.O sepultamento deu-se no dia 23/08/20 às 16:30 horas saindo o féretro do(a) Velório Municipal para o Cemitério Nossa Senhora do Carmo.

Data de nascimento: 01/04/46.

O Senhor: Benedito Antunes Siqueira

Faleceu dia 22/08/20 às 18:27 horas em São Carlos com 89 anos de idade.Era Viúvo da Sra. Nair Bernardes Siqueira e deixa os filhos: Rosimeire c/c Valmir, Rosimary, Regina c/c José, Rosangela c/c Marcio, Familiares e Amigos.O sepultamento deu-se no dia 23/08/20 às 15:00 horas saindo o féretro do(a) Velório Municipal para o Cemitério Nossa Senhora do Carmo.

Data de nascimento: 28/08/30.

O Senhor: José Benedicto dos Santos

Faleceu dia 21/08/20 às 12:55 horas em São Carlos com 74 anos de idade.Deixa viúva a Sra. Maria Ramos dos Santos e os filhos: André Ap. dos Santos c/c Jenifer, Josiana Ap. Sant'ana c/c Aliton e Adriano Ap. dos Santos, familiares e amigos.O sepultamento deu-se no dia 22/08/20 às 11:00 horas saindo o féretro do(a) Velório Municipal para o Cemitério Nossa Senhora do Carmo.

Data de nascimento: 11/08/46.

