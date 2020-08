O Senhor: Vanderlei Belmiro Sverzut

Faleceu dia 06/08/20 às 00:20 horas em São Carlos com 81 anos de idade.

Deixa viúva a Sra. Silvia Neto do Vale Sverzut e os filhos: Luiz Fernando do Vale Sverzut, Fábio do Vale Sverzut, Juliana do Vale Sverzut, familiares e amigos.

O Velório foi realizado das 10:00 às 11:00 horas no Velório Municipal de São Carlos e seu corpo transladado para o Crematório Ecológico Metropolitano de Ribeirão Preto em Jardinópolis.

Data de nascimento: 31/08/38.

A Senhora: Maria do Carmo Oliveira Magrini

Faleceu dia 05/08/20 às 22:00 horas em Araraquara com 54 anos de idade.

Deixa viúvo o Sr. Evandro Luiz Magrini e os filhos: Vitor Augusto Magrini e Vinicius José Magrini, familiares e amigos.

Seu corpo foi trasladado para Rincão.

O sepultamento deu-se no dia 06/08/20 às 10:30 horas saindo o féretro do(a) Velório Municipal para o Cemitério Municipal de Rincão.

Data de nascimento: 17/07/66.

A Senhora: Kelli Cristina Aparecida da Silva

Faleceu dia 05/08/20 às 20:45 horas em São Carlos com 40 anos de idade.

Deixa viúvo o Sr. Paulo Sérgio Gomes Pereira e as filhas: Rafaela Gomes Pereira e Rebeca Gomes Pereira, familiares e amigos.

Seu corpo foi trasladado para Dourado.

O sepultamento deu-se no dia 06/08/20 às 09:00 horas saindo o féretro do(a) Velório Municipal para o Cemitério Municipal de Dourado.

Data de nascimento: 31/05/80.

A Senhora: Magali Portes de Mampra

Faleceu dia 05/08/20 às 19:50 horas em São Carlos com 57 anos de idade.

Deixa os filhos: Gustavo Salicete Junior c/c Márcia Aparecida Curbanezi e Herivan Salicete, solteira

Seu corpo foi trasladado para Itirapina.

O sepultamento deu-se no dia 06/08/20 às 13:00 horas saindo o féretro do(a) Velório Municipal para o Cemitério Municipal de Itirapina.

Data de nascimento: 03/06/63.

O Senhor: Silvio Alves da Silva

Faleceu dia 05/08/20 às 13:47 horas em São Carlos com 73 anos de idade.

Era solteiro e deixa irmãos e sobrinhos.

O sepultamento dar-se-á no dia 06/08/20 às 16:30 horas saindo o féretro do(a) Velório Municipal para o Cemitério Nossa Senhora do Carmo.

Data de nascimento: 25/06/47.

O Senhor: Francisco Oliveira Lima

Faleceu dia 05/08/20 às 05:30 horas em Matão com 83 anos de idade.

Deixa viúva a Sra. Julinda Ana Lima e os filhos: Aparecido, Zilda, Ana Lúcia, Sônia, Marlene, Claudomiro, familiares e amigos.

O sepultamento deu-se no dia 05/08/20 às 10:30 horas saindo o féretro do(a) Velório Municipal para o Cemitério Municipal de Matão.

Data de nascimento: 25/10/36.

O Senhor: José Orlando Pedra

Faleceu dia 05/08/20 às 03:39 horas em Mococa com 96 anos de idade.

Era viúvo da Sra. Terezinha Julia Magnabosco Pedro e deixa as filhas: Regina Célia Pedra Ortolani c/c José Emilio Ortolani e Lúcia Elena Pedra Bernadock c/c Celso Donizete Bernadock, familiares e amigos.

Seu corpo foi trasladado para Santa Cruz das Palmeiras.

O sepultamento deu-se no dia 05/08/20 às 15:00 horas saindo o féretro do(a) Velório Municipal para o Cemitério Municipal de Santa Cruz das Palmeiras.

Data de nascimento: 20/04/27.

A Senhora: Aracy Juvenal

Faleceu dia 05/08/20 às 03:30 horas em São Carlos com 90 anos de idade.

Era viúva do Sr. Benedito Carlos e deixa os filhos: Izildinha c/c Sérgio Luiz, Aparecida c/c Rogério, Angela c/c Carlos, familiares e amigos.

O sepultamento deu-se no dia 05/08/20 às 14:30 horas saindo o féretro do(a) Velório Municipal para o Cemitério Nossa Senhora do Carmo.

Data de nascimento: 21/04/30.

O Senhor: José Albino Ribeiro

Faleceu dia 04/08/20 às 10:30 horas em Matão com 76 anos de idade.

Deixa viúva a Sra. Dejanira Martins Ribeiro e o filho: Arnaldo, familiares e amigos.

O sepultamento deu-se no dia 04/08/20 às 16:00 horas saindo o féretro do(a) Velório Municipal para o Cemitério Municipal de Matão.

Data de nascimento: 10/11/43.

A Senhora: Albertina de Oliveira

Faleceu dia 04/08/20 às 07:30 horas em São Carlos com 63 anos de idade.

Deixa os filhos: Fábio Leonardo Valboeno e Juliana Oliveira da Silva, solteiros, familiares e amigos.

O sepultamento deu-se dia 04/08/20 às 14:30 horas saindo o féretro do(a) Velório do Memorial Jardim da Paz para o Cemitério Memorial Jardim da Paz.

Data de nascimento: 10/07/57.

