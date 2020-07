A Senhora: Paschoalina Ianotti Mazzotti

Faleceu dia 29/07/20 às 00:53 horas em Santa Cruz das Palmeiras com 78 anos de idade.

Deixa viúvo o Sr. José Emílio Mazzotti e a filha: Fernanda Mazzotti Malvestiti c/c Donizete Antonio Malvestiti, familiares e amigos.

O sepultamento dar-se-á no dia 29/07/20 às 10:00 horas saindo o féretro do(a) Velório Municipal para o Cemitério Municipal de Santa Cruz das Palmeiras.

Data de nascimento: 17/12/41.

O Senhor: João Aparecido Azevedo do Nascimento

Faleceu dia 29/07/20 às 00:05 horas em São Carlos com 56 anos de idade.

Deixa os filhos: João Paulo do Nascimento e Kátia do Nascimento, familiares e amigos.

Seu corpo foi trasladado para Dourado.

O sepultamento dar-se-á no dia 29/07/20 às 15:00 horas saindo o féretro do(a) Velório Municipal para o Cemitério Municipal de Dourado.

Data de nascimento: 11/03/64.

A Senhora: Marineide Travassos Dourado

Faleceu dia 28/07/20 às 11:00 horas em Matão com 61 anos de idade.

Deixa o filho: Vinicius, familiares e amigos.

O sepultamento deu-se no dia 28/07/20 às 17:00 horas saindo o féretro do(a) Velório Municipal para o Cemitério Municipal de Matão.

Data de nascimento: 30/05/59.

A Senhora: Zenóbia Alves Brito

Faleceu dia 28/07/20 às 06:10 horas em São Carlos com 99 anos de idade.

Era viúva do Sr. Claudionor Brito Mera e deixa os filhos: Claudionor c/c Elizabeth, José c/c Aparecida, Gonçalo c/c Maria, Pedro c/c Joana, Maria e Ester, viúvas, Iria, Irani, Sebastião, solteiros, familiares e amigos.

O sepultamento deu-se no dia 28/07/20 às 15:00 horas saindo o féretro do Velório Municipal para o Cemitério Nossa Senhora do Carmo.

Data de nascimento: 15/03/21.

