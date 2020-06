O Senhor: Severino Carlos da Silva

Faleceu dia 23/06/20 às 19:30 horas em Matão com 75 anos de idade.Era viúvo da Sra. Vera Lúcia Maria da Silva e deixa os filhos: Petronio, Andréia, Genivaldo, Edmilson, Márcia, Eduardo, Eduarda, Cicera, José, Maria, familiares e amigos.O sepultamento dar-se-á no dia 24/06/20 às 10:00 horas saindo o féretro do(a) Velório Municipal para o Cemitério Municipal de Matão.

Data de nascimento: 05/06/45.

O Senhor: José Reinaldo Nascimento

Faleceu dia 23/06/20 às 14:40 horas em São Carlos com 53 anos de idade.Deixa Viúva a Sra. Simone Araujo de Freitas e deixa os filhos: Felipe, Fernando, Matheus, Familiares e Amigos.O sepultamento dar-se-á no dia 24/06/20 às 14:30 horas saindo o féretro do(a) Velório Municipal para o Cemitério Nossa Senhora do Carmo.

Data de nascimento: 26/11/66.

O Senhor: João Carlos Silvério

Faleceu dia 23/06/20 às 10:30 horas em Matão com 46 anos de idade.Deixa viúva a Sra. Neiva de Oliveira Silvério e os filhos: Heloísa e Rafael, familiares e amigos.O sepultamento deu-se no dia 23/06/20 às 17:00 horas saindo o féretro do(a) Velório Municipal para o Cemitério Municipal de Matão.

Data de nascimento: 31/05/74.

A Senhora: Luciana Ferreira Brito

Faleceu dia 23/06/20 às 04:07 horas em Santa Cruz das Palmeira com 37 anos de idade.Era solteira, filha de Eny Ferreira Brito e deixa o filho: Anarcidio Gustavo Cantóia, solteiro, irmãos, familiares e amigos.O sepultamento deu-se no dia 23/06/20 às 17:00 horas saindo o féretro do(a) Velório Municipal para o Cemitério Municipal de Santa Cruz das Palmeiras.

Data de nascimento: 30/08/82.

A Senhora: Maria Aparecida Rosanti Buzinari

Faleceu dia 22/06/20 às 19:50 horas em São Carlos com 61 anos de idade.Deixa viúvo o Sr. Aparecido Donizete Buzinari e os filhos: Edson Rogério Buzinari e Edilson Roberto Buzinari, familiares e amigos.O sepultamento deu-se no dia 23/06/20 às 15:30 horas saindo o féretro do(a) Velório Municipal para o Cemitério Santo Antonio de Pádua.

Data de nascimento: 01/08/58.

O Senhor: Pedro Zandomineghi Filho

Faleceu dia 22/06/20 às 17:30 horas em Matão com 65 anos de idade.Deixa viúva a Sra. Ana Maria Cioffi, familiares e amigos.

O sepultamento deu-se no dia 23/06/20 às 10:30 horas saindo o féretro do(a) Velório Municipal para o Cemitério Municipal de Matão.

Data de nascimento: 02/08/54.

