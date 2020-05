A Senhora: Irene dos Santos Neves

Faleceu dia 28/05/20 às 07:30 horas em Matão com 77 anos de idade.

Deixa viúvo o Sr. Orestes Neves e os filhos: Zélia, Silvana, Aulecir, Robson, Leandro, familiares e amigos.

O sepultamento dar-se-á no dia 28/05/20 às 15:00 horas saindo o féretro do(a) Velório Municipal para o Cemitério Municipal de Matão.

Data de nascimento: 15/10/42.

O Senhor: Silvino Tolino

Faleceu dia 27/05/20 às 14:00 horas em Matão com 80 anos de idade.

Deixa viúva a Sra. Maria Silvia Carvalho Tolino e os filhos: Silvete, Solange, Silvia, Silmara, familiares e amigos.

O sepultamento dar-se-á no dia 28/05/20 às 10:30 horas saindo o féretro do(a) Velório Municipal para o Cemitério Municipal de Matão.

Data de nascimento: 11/06/39.

A Senhora: Alzira Pastro do Nascimento

Faleceu dia 27/05/20 às 01:13 horas em Américo Brasiliense com 77 anos de idade.

Era viúva do Sr. João José do Nascimento e deixa os filhos: Roberto do Nascimento c/c Márcia Avanda Abondância, Arlindo José do Nascimento c/c Maria Angela Terciano do Nascimento, Domingos Pastro do Nascimento, familiares e amigos.

Seu corpo foi trasladado para São Carlos.

O sepultamento deu-se no dia 27/05/20 às 16:30 horas saindo o féretro do(a) Velório Municipal para o Cemitério Nossa Senhora do Carmo.

Data de nascimento: 28/05/42.

A Senhora: Aparecida Maria Sigolo Dionizio

Faleceu dia 26/05/20 às 17:30 horas em Matão com 80 anos de idade.

Era viúva do Sr. João Dionizio e deixa os filhos: Sirlei, Marcos, Renan, familiares e amigos.

O sepultamento deu-se no dia 27/05/20 às 08:30 horas saindo o féretro do(a) Velório Municipal para o Cemitério Municipal de Matão.

Data de nascimento: 11/01/40.

O Senhor: Augustinho Dario

Faleceu dia 26/05/20 às 14:10 horas em Santa Cruz das Palmeiras com 87 anos de idade.

Era viúvo da Sra. Tereza Pereira Dario e deixa os filhos: Aparecida c/c Antonio, Marta de Lourdes c/c José, Cleuza c/c Sebastião, Luiz c/c Nilza, Marta c/c Nelson, Marco c/c Verginia e Rute, solteira, familiares e amigos.

O sepultamento deu-se no dia 27/05/20 às 09:00 horas saindo o féretro do(a) Velório Municipal para o Cemitério Municipal de Santa Cruz das Palmeiras.

Data de nascimento: 26/08/32.

O Senhor: Pedro Anselmo

Faleceu dia 26/05/20 às 05:10 horas em São Carlos com 90 anos de idade.

Era solteiro, filho de Francisco Anselmo e Olympia Soares e deixa familiares e amigos.

O sepultamento deu-se no dia 26/05/20 às 15:00 horas, direto para o Cemitério Nossa Senhora do Carmo.

Data de nascimento: 08/07/29.

