A Senhora: Tereza Correa Moreira

Faleceu dia 16/03/20 às 10:49 horas em Dourado com 84 anos de idade.

Era viúva do Sr. José Leite Moreira e os filhos: Luzia Leite Moreira Fontana, Alice Leite Moreira Taconelli, Benedita Leite Moreira Tortorelli, Lázaro Leite Moreira, Valentim Donizete Leite Moreira, familiares e amigos.

O sepultamento dar-se-á no dia 17/03/20 às 08:00 horas saindo o féretro do(a) Velório Municipal para o Cemitério Municipal de Dourado.

Data de nascimento: 11/05/35.

O Senhor: Carlos Roberto Monteiro

Faleceu dia 16/03/20 às 08:30 horas em Araraquara com 61 anos de idade.

Era solteiro e deixa familiares e amigos.

Seu corpo foi trasladado para Matão.

O sepultamento deu-se no dia 16/03/20 às 16:30 horas saindo o féretro do(a) Velório Municipal para o Cemitério Municipal de Matão.

Data de nascimento: 21/08/58.

O Senhor: Antonio Miguel Papacidro

Faleceu dia 16/03/20 às 03:30 horas em Matão com 40 anos de idade.

Deixa viúva a Sra. Flávia Andreza Albieri Papacidro e a filha: Julia, familiares e amigos.

Seu corpo foi trasladado para São Lourenço do Turvo.

O sepultamento deu-se no dia 16/03/20 às 17:00 horas saindo o féretro do(a) Velório Municipal para o Cemitério Municipal de São Lourenço do Turvo.

Data de nascimento: 16/06/79.

A Senhora: Benedita de Morais Bardaquim

Faleceu dia 15/03/20 às 08:25 horas em São Carlos com 94 anos de idade.

Era Viúva do Sr. Pedro Bardaquim e deixa as Folhas: Maria do Carmo Andrade Nono, Aparecida de Lourdes Bardaquim, Familiares e Amigos.

O sepultamento deu-se no dia 15/03/20 às 17:00 horas saindo o féretro do(a) Velório Municipal para o Cemitério Nossa Senhora do Carmo.

Data de nascimento: 07/01/26.

A Senhora: Maria Leonhano Marim

Faleceu dia 15/03/20 às 02:45 horas em São Carlos com 81 anos de idade.

Era Viúva do Sr. José Marim e deixa os Filhos: José c/c Márcia, Marlene, Familiares e Amigos. Seu corpo foi transladado para Dourado.

O sepultamento deu-se no dia 15/03/20 às 17:00 horas saindo o féretro do(a) Velório de Dourado para o Cemitério Municipal de Dourado.

Data de nascimento: 13/03/39.

O Senhor: Balbino Geraldo Brandão

Faleceu dia 14/03/20 às 21:40 horas em São Carlos com 86 anos de idade.

Deixa Viúva a Sra. Jacira Lopes Nevoa Brandão e deixa a Filha Jaira Lopes Brandão,Familiares e Amigos.

O sepultamento deu-se no dia 15/03/20 às 16:00 horas saindo o féretro do(a) Velório Municipal para o Cemitério Nossa Senhora do Carmo.

Data de nascimento: 24/08/33.

O Senhor: Durvalino Faustino

Faleceu dia 14/03/20 às 14:30 horas em Matão com 81 anos de idade.

Deixa viúva a Sra; Evanir Ferrari e os filhos: Mariuza, Maria Cleuza, Claudemir, Devair, familiares e amigos.

O sepultamento deu-se no dia 15/03/20 às 09:30 horas saindo o féretro do(a) Velório Municipal para o Cemitério Municipal de Matão.

Data de nascimento: 19/12/38.

CONVITE PARA MISSA DE 7º DIA.

A família do Senhor: Balbino Geraldo Brandão agradecida pelas demonstrações de carinho recebidas de seus parentes e amigos, comunica que a missa de sétimo dia será celebrada dia 20/03/20 (Sexta-feira) ás 18:30 horas na Igreja Santo Antônio de Pádua. Por mais este ato de religião e amizade, antecipa seus sinceros agradecimentos.

