A Senhora: Benedita de Morais Bardaquim

Faleceu dia 15/03/20 às 08:25 horas em São Carlos com 94 anos de idade.Era Viúva do Sr. Pedro Bardaquim e deixa as Folhas: Maria do Carmo Andrade Nono, Aparecida de Lourdes Bardaquim, Familiares e Amigos.O sepultamento dar-se-á no dia 15/03/20 às 17:00 horas saindo o féretro do(a) Velório Municipal para o Cemitério Nossa Senhora do Carmo.

Data de nascimento: 07/01/26.

A Senhora: Maria Leonhano Marim

Faleceu dia 15/03/20 às 02:45 horas em São Carlos com 81 anos de idade.Era Viúva do Sr. José Marim e deixa os Filhos: José c/c Marcia, Marlene, Familiares e Amigos. Seu corpo foi transladado para Dourado.O sepultamento dar-se-á no dia 15/03/20 às 17:00 horas saindo o féretro do(a) Velório de Dourado para o Cemitério Municipal de Dourado.

Data de nascimento: 13/03/39.

O Senhor: Balbino Geraldo Brandão

Faleceu dia 14/03/20 às 21:40 horas em São Carlos com 86 anos de idade.Deixa Viúva a Sra. Jacira Lopes Nevoa Brandão e deixa a Filha Jaira Lopes Brandão,Familiares e Amigos.O sepultamento dar-se-á no dia 15/03/20 às 16:00 horas saindo o féretro do(a) Velório Municipal para o Cemitério Nossa Senhora do Carmo.

Data de nascimento: 24/08/33.

