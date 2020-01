A Senhora: Natalia Roberto de Sousa

Faleceu dia 11/01/20 às 18:00 horas em Itápolis com 35 anos de idade.Deixa Viúvo o Sr. Delson dos Santos Sousa e as filhas: Geovani, Livia, Familiares e Amigos. Seu corpo foi transladado para Dourado.O sepultamento dar-se-á no dia 12/01/20 às 15:30 horas saindo o féretro do(a) Velório de Dourado para o Cemitério Municipal de Dourado.

Data de nascimento: 26/11/84.

O Senhor: Odair Aparecido Volpin

Faleceu dia 11/01/20 às 20:54 horas em São Carlos com 60 anos de idade.Deixa a Filha: Tamy Roberta Volpin, Familiares e Amigos.O sepultamento dar-se-á no dia 12/01/20 às 14:30 horas saindo o féretro do(a) Velório Municipal para o Cemitério Nossa Senhora do Carmo

Data de nascimento: 22/01/59.

O Senhor: Antonio Giovani Gomes Monteiro

Faleceu dia 11/01/20 às 15:00 horas em São Carlos com 44 anos de idade.Deixa Viúva a Sra. Edmeia Coelho dos santos e deixa o filho: Anderson Henrique dos Santos Monteiro, Familiares e Amigos.O sepultamento dar-se-á no dia 12/01/20 às 15:30 horas saindo o féretro do(a) Velório Municipal para o Cemitério Nossa Senhora do Carmo.

Data de nascimento: 21/03/75.

A Jovem: Miloani Aparecida Corrêa

Faleceu dia 11/01/20 às horas em Dourado com 20 anos de idade. Era Solteira deixa o pai, João Aparecido Correa, a mãe, Walmeire Luiza Terezão Correa e o filho, Brayan Cezarino, Familiares e Amigos.O sepultamento dar-se-á no dia 12/01/20 às 08:00 horas saindo o féretro do(a) Velório de Dourado para o Cemitério Municipal de Dourado.

Data de nascimento: 30/04/99.

