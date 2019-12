O Senhor: Fernando Nucci

Faleceu dia 31/12/19 às 08:50 horas em São Carlos com 86 anos de idade.Era Solteiro e deixa os Irmãos: Alfredo Nucci, Nilsa Nucci, Vilma Nucci Pereira, Familiares e Amigos.O sepultamento dar-se-á no dia 31/12/19 às 16:30 horas saindo o féretro do(a) Velório Municipal para o Cemitério Nossa Senhora do Carmo.

Data de nascimento: 27/10/33.

O Senhor: José Maria de Jesus

Faleceu dia 31/12/19 às 06:10 horas em Santa Cruz das Palmeiras com 55 anos de idade.

Era solteiro, filho de Bernardino Maria de Jesus e Maria Ferreira de

Jesus e deixa o filho: Flávio de Jesus.

O sepultamento dar-se-á no dia 31/12/19 às 17:00 horas saindo o féretro do(a) Velório Municipal para o Cemitério Municipal de Santa Cruz das Palmeiras.

Data de nascimento: 27/09/64.

O Senhor: Paulo Tadeu dos Santos

Faleceu dia 30/12/19 às 22:25 horas em Araraquara com 55 anos de idade.

Deixa viúva a Sra. Marinalva da Silva Domingos dos Santos e as filhas: Camila c/c Diogo, Daiana e Jéssica.

Seu corpo foi trasladado para Santa Cruz das Palmeiras.

O sepultamento dar-se-á no dia 31/12/19 às 15:00 horas saindo o féretro do(a) Velório Municipal para o Cemitério Municipal de Santa Cruz das Palmeiras.

Data de nascimento: 26/11/64.

O Senhor: José Luiz Pagani

Faleceu dia 30/12/19 às 22:00 horas em São Carlos com 59 anos de idade.

Deixa viúva a Sra. Silvia Helena dos Santos Pagani e os filhos: Mayara Louise Pagani c/c Alex e Caio Luiz Pagani, familiares e amigos.

O sepultamento dar-se-á no dia 31/12/19 às 15:00 horas saindo o féretro do(a) Velório Municipal para o Cemitério Nossa Senhora do Carmo.

Data de nascimento: 09/07/60.

O Senhor: Joaquim Carlos Ferreira

Faleceu dia 30/12/19 às 15:30 horas em Matão com 54 anos de idade.

Deixa viúva a Sra. Lilian de Oliveira Gonzaga e os filhos: Vinícius e Patrícia, familiares e amigos.

O sepultamento dar-se-á no dia 31/12/19 às 10:30 horas saindo o féretro do(a) Velório Municipal para o Cemitério Municipal de Matão.

Data de nascimento: 11/08/65.

A Senhora: Dirce Jado Tognetti

Faleceu dia 29/12/19 às 13:30 horas em Matão com 72 anos de idade.

Deixa viúvo o Sr. Domingos Tognetti e os filhos: Wilson, Luiz, Neuza, Adilson, Gilson, familiares e amigos.

O sepultamento deu-se no dia 30/12/19 às 10:30 horas saindo o féretro do(a) Velório Municipal para o Cemitério Municipal de Matão.

Data de nascimento: 07/03/47.

A Senhora: Alice Albano Cologni

Faleceu dia 29/12/19 às 02:00 horas em Matão com 84 anos de idade.

Era viúva do Sr. Antonio Cologni e deixa os filhos: Santo, Pedro, Valdemir, Regina, Mariza, Joseane, familiares e amigos.

O sepultamento deu-se no dia 29/12/19 às 17:00 horas saindo o féretro do(a) Velório Municipal para o Cemitério Municipal de Matão.

Data de nascimento: 25/09/35.

O Senhor: Flavio Mattiello

Faleceu dia 28/12/19 às 14:00 horas em São Carlos com 89 anos de idade.

Era Viúvo e deixa os filhos: Maria de Fátima c/c Antonio, Stela c/c Jairo, Ana Claudia c/c Luiz Fernando, Marcos c/c Marly, Cassia, Familiares e Amigos.

O sepultamento deu-se no dia 29/12/19 às 10:45 horas saindo o féretro do(a) Velório Municipal para o Cemitério Nossa Senhora do Carmo

Data de nascimento: 10/12/30.

CONVITE PARA MISSA DE 7º DIA.

A família da Senhora: Mirian Aparecida Marcolino agradecida pelas demonstrações de carinho recebidas de seus parentes e amigos, comunica que a missa de sétimo dia será celebrada dia 04/01/20 (Sábado) ás 19:00 horas na Igreja Santa Madre Cabrini. Por mais este ato de religião e amizade, antecipa seus sinceros agradecimentos.

A família do Senhor: José Genoário Daguano agradecida pelas demonstrações de carinho recebidas de seus parentes e amigos, comunica que a missa de sétimo dia será celebrada dia 31/12/19 (Terça-feira) ás 20:00 horas na Igreja São João Batista. Por mais este ato de religião e amizade, antecipa seus sinceros agradecimentos.

