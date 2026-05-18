Obituário

Nova Funerária informa notas de falecimento e convite de missa

18 Mai 2026 - 08h53Por Jéssica C.R.
A Senhora: Maria Luzia Cacheta

Faleceu dia 17/05/26 às 20:50 horas em São Carlos com 86 anos de idade.

Era viúva do Sr. Ermenegildo Cacheta e deixa familiares e amigos.

O Velório será realizado a partir das 11:30 horas e o  sepultamento dar-se-á no dia 18/05/26 às 15:30 horas saindo o  féretro do(a) Velório Municipal para o Cemitério Nossa Senhora do Carmo.

Data de nascimento: 18/04/1940.

 

A Senhora: Natalina de Moraes Silva

Faleceu dia 17/05/26 às 05:20 horas em São Carlos com 87 anos de idade.

Era viúva do Sr. João Ferreira da Silva e deixa os filhos: Conceição Ap. Silva c/c Wanderlei, Rita de Cassia Silva c/c Rogério, Marcio Ferreira Silva c/c Paula, familiares e amigos.

O sepultamento deu-se no dia 17/05/26 às 16:00 horas saindo o  féretro do(a) Igreja de São Judas Tadeu para o Cemitério Nossa Senhora do Carmo.

Data de nascimento: 19/12/1938.

 

O Senhor: João Carlos dos Santos

Faleceu dia 16/05/26 às 16:30 horas em São Carlos com 58 anos de idade.

Deixa viúva a Sra. Neusa Maria Carvalho dos Santos e deixa os filhos: Jean Guilherme dos Santos, Rafael Gustavo dos Santos, familiares e amigos.

O sepultamento deu-se no dia 17/05/26 às 16:00 horas saindo o  féretro do(a) Velório Municipal para o Cemitério Nossa Senhora do Carmo.

Data de nascimento: 31/01/1968.

 

O Senhor: Antonio Carlos de Oliveira

Faleceu dia 16/05/26 às 07:30 horas em Jales com 72 anos de idade.

Deixa os filhos: Edvan, Elediani, familiares e amigos.

Seu corpo foi transladado para Matão.

O sepultamento deu-se no dia 16/05/26, saindo o féretro do(a) Velório Municipal para o Cemitério

Municipal de Matão.

Data de nascimento: 11/06/1953.

 

A Senhora: Marlene Celenza Floriano

Faleceu dia 15/05/26 às 22:10 horas em São Carlos com 80 anos de idade.

Deixa viúvo o Sr. Antônio Floriano e os filhos: Sandra, Mara, Patricia e Sara, familiares e amigos.

O sepultamento deu-se no dia 16/05/26 às 15:00 horas saindo o  féretro do(a) Igreja Tabernaculo Elohim - R. Manoel Martins, 261 JD Munique I para o Cemitério Nossa Senhora do Carmo.

Data de nascimento: 14/09/1945.

 

O Senhor: Vitor Pio Melchiori

Faleceu dia 15/05/26 às 17:32 horas em Santa Cruz das Palmeiras com 64 anos de idade.

Era solteiro, filho de Pedro Claver Melchiori e deixa a mãe: Nancy Marina Molina Melchiori, as irmãs: Viviana, Fabiana, Mônica, familiares e amigos.

O sepultamento deu-se no dia 16/05/26 às 11:00 horas saindo o  féretro do(a) Velório Municipal de Santa Cruz das Palmeiras para o Cemitério Municipal de São Sebastião da Grama.

Data de nascimento: 22/12/1961.

 

A Senhora: Rosemeire Bertoldin

Faleceu dia 15/05/26 às 13:45 horas em São Carlos com 51 anos de idade.

Era solteira, filha de Mário Bertoldin Isabel Boaventura  e deixa os filhos: Renan Siqueira, Jhon Weuler Bertoldin dos Santos, familiares e amigos.

 O sepultamento deu-se no dia 16/05/26 às 16:00 horas saindo o  féretro do(a) Velório Municipal  para o Cemitério Nossa Senhora do Carmo.

Data de nascimento: 20/02/1975.

 

A Senhora: Valéria Troiano

Faleceu dia 14/05/26 às 22:00 horas em Matão com 57 anos de idade.

Era solteira e deixa o filho: Edson, familiares e amigos.

O sepultamento deu-se no dia 15/05/26 às 15:00 horas saindo o  féretro do(a) Velório Municipal para o Cemitério Municipal de Matão.

Data de nascimento: 06/01/1969.

 

A Senhora: Lindaura Nascimento dos Santos

Faleceu dia 14/05/26 às 17:23 horas em Ribeirão Bonito com 87 anos de idade.

Deixa viúvo o Sr. Joaquim Borges dos Santos e os filhos: José Zito c/c Dalva, Nelson c/c Lauriana,  Cecília c/c Francisco, Valdir c/c Josiane, Roberto c/c Joana, Vanderlei c/c Ana Maria, familiares e amigos.

O sepultamento deu-se no dia 15/05/26 às 15:00 horas saindo o  féretro do(a) Velório Municipal, passando pela Igreja Matriz e seguindo após para o Cemitério Municipal de Ribeirão Bonito.

Data de nascimento: 08/06/1938.

 

O Senhor: José Montija Cano

Faleceu dia 14/05/26 às 17:00 horas em Matão com 81 anos de idade.

Era viúvo da Sra. Rosalina Tassoni Montija e deixa o filho: Valmir, familiares e amigos.

O sepultamento deu-se no dia 15/05/26 às 10:30 horas saindo o  féretro do(a) Velório Municipal para o Cemitério Municipal de Matão.

Data de nascimento: 01/03/1945.

CONVITE PARA MISSA DE SÉTIMO DIA.

 

A família do Sr. José Cláudio Pereira de

Agradecida pelas demonstrações de carinho recebidas de seus parentes e amigos, comunica que a missa de sétimo dia será celebrada dia 19/05/2026 (Terça-feira) às 19:00 horas na Capela Sagrada Família  R. Onofre Gonçalves, 85 PQ Primavera.

Por mais este ato de religião e amizade, antecipa seus sinceros agradecimentos.

 

