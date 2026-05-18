Nova Funerária informa notas de falecimento e convite de missa

A Senhora: Maria Luzia Cacheta
Faleceu dia 17/05/26 às 20:50 horas em São Carlos com 86 anos de idade.
Era viúva do Sr. Ermenegildo Cacheta e deixa familiares e amigos.
O Velório será realizado a partir das 11:30 horas e o sepultamento dar-se-á no dia 18/05/26 às 15:30 horas saindo o féretro do(a) Velório Municipal para o Cemitério Nossa Senhora do Carmo.
Data de nascimento: 18/04/1940.
A Senhora: Natalina de Moraes Silva
Faleceu dia 17/05/26 às 05:20 horas em São Carlos com 87 anos de idade.
Era viúva do Sr. João Ferreira da Silva e deixa os filhos: Conceição Ap. Silva c/c Wanderlei, Rita de Cassia Silva c/c Rogério, Marcio Ferreira Silva c/c Paula, familiares e amigos.
O sepultamento deu-se no dia 17/05/26 às 16:00 horas saindo o féretro do(a) Igreja de São Judas Tadeu para o Cemitério Nossa Senhora do Carmo.
Data de nascimento: 19/12/1938.
O Senhor: João Carlos dos Santos
Faleceu dia 16/05/26 às 16:30 horas em São Carlos com 58 anos de idade.
Deixa viúva a Sra. Neusa Maria Carvalho dos Santos e deixa os filhos: Jean Guilherme dos Santos, Rafael Gustavo dos Santos, familiares e amigos.
O sepultamento deu-se no dia 17/05/26 às 16:00 horas saindo o féretro do(a) Velório Municipal para o Cemitério Nossa Senhora do Carmo.
Data de nascimento: 31/01/1968.
O Senhor: Antonio Carlos de Oliveira
Faleceu dia 16/05/26 às 07:30 horas em Jales com 72 anos de idade.
Deixa os filhos: Edvan, Elediani, familiares e amigos.
Seu corpo foi transladado para Matão.
O sepultamento deu-se no dia 16/05/26, saindo o féretro do(a) Velório Municipal para o Cemitério
Municipal de Matão.
Data de nascimento: 11/06/1953.
A Senhora: Marlene Celenza Floriano
Faleceu dia 15/05/26 às 22:10 horas em São Carlos com 80 anos de idade.
Deixa viúvo o Sr. Antônio Floriano e os filhos: Sandra, Mara, Patricia e Sara, familiares e amigos.
O sepultamento deu-se no dia 16/05/26 às 15:00 horas saindo o féretro do(a) Igreja Tabernaculo Elohim - R. Manoel Martins, 261 JD Munique I para o Cemitério Nossa Senhora do Carmo.
Data de nascimento: 14/09/1945.
O Senhor: Vitor Pio Melchiori
Faleceu dia 15/05/26 às 17:32 horas em Santa Cruz das Palmeiras com 64 anos de idade.
Era solteiro, filho de Pedro Claver Melchiori e deixa a mãe: Nancy Marina Molina Melchiori, as irmãs: Viviana, Fabiana, Mônica, familiares e amigos.
O sepultamento deu-se no dia 16/05/26 às 11:00 horas saindo o féretro do(a) Velório Municipal de Santa Cruz das Palmeiras para o Cemitério Municipal de São Sebastião da Grama.
Data de nascimento: 22/12/1961.
A Senhora: Rosemeire Bertoldin
Faleceu dia 15/05/26 às 13:45 horas em São Carlos com 51 anos de idade.
Era solteira, filha de Mário Bertoldin Isabel Boaventura e deixa os filhos: Renan Siqueira, Jhon Weuler Bertoldin dos Santos, familiares e amigos.
O sepultamento deu-se no dia 16/05/26 às 16:00 horas saindo o féretro do(a) Velório Municipal para o Cemitério Nossa Senhora do Carmo.
Data de nascimento: 20/02/1975.
A Senhora: Valéria Troiano
Faleceu dia 14/05/26 às 22:00 horas em Matão com 57 anos de idade.
Era solteira e deixa o filho: Edson, familiares e amigos.
O sepultamento deu-se no dia 15/05/26 às 15:00 horas saindo o féretro do(a) Velório Municipal para o Cemitério Municipal de Matão.
Data de nascimento: 06/01/1969.
A Senhora: Lindaura Nascimento dos Santos
Faleceu dia 14/05/26 às 17:23 horas em Ribeirão Bonito com 87 anos de idade.
Deixa viúvo o Sr. Joaquim Borges dos Santos e os filhos: José Zito c/c Dalva, Nelson c/c Lauriana, Cecília c/c Francisco, Valdir c/c Josiane, Roberto c/c Joana, Vanderlei c/c Ana Maria, familiares e amigos.
O sepultamento deu-se no dia 15/05/26 às 15:00 horas saindo o féretro do(a) Velório Municipal, passando pela Igreja Matriz e seguindo após para o Cemitério Municipal de Ribeirão Bonito.
Data de nascimento: 08/06/1938.
O Senhor: José Montija Cano
Faleceu dia 14/05/26 às 17:00 horas em Matão com 81 anos de idade.
Era viúvo da Sra. Rosalina Tassoni Montija e deixa o filho: Valmir, familiares e amigos.
O sepultamento deu-se no dia 15/05/26 às 10:30 horas saindo o féretro do(a) Velório Municipal para o Cemitério Municipal de Matão.
Data de nascimento: 01/03/1945.
CONVITE PARA MISSA DE SÉTIMO DIA.
A família do Sr. José Cláudio Pereira de
Agradecida pelas demonstrações de carinho recebidas de seus parentes e amigos, comunica que a missa de sétimo dia será celebrada dia 19/05/2026 (Terça-feira) às 19:00 horas na Capela Sagrada Família R. Onofre Gonçalves, 85 PQ Primavera.
Por mais este ato de religião e amizade, antecipa seus sinceros agradecimentos.