Nova Funerária informa notas de falecimento e convite de missa

Nova Funerária -

A Senhora: Mercedes Martins Henrique de Paulo

Faleceu dia 12/11/25 às 15:13 horas em São Carlos com 94 anos de idade.

Era viúva do Sr. Durvalino Henrique de Paulo e deixa os filhos: José Carlos Henrique de Paulo c/c Lúcia, Nilton Henrique de Paulo c/c Maria Aparecida, familiares e amigos.

O sepultamento dar-se-á no dia 13/11/25 às 14:30 horas saindo o féretro do(a) Velório Municipal para o Cemitério Nossa Senhora do Carmo.

Data de nascimento: 28/10/1931.

A Senhora: Luzia Bento Caetano

Faleceu dia 12/11/25 às 09:00 horas em Matão com 94 anos de idade.

Era viúva do Sr. Sebastião Caetano e deixa os filhos: Maria Aparecida, José Roberto, Maria Tereza, Elvira, Iraci, familiares e amigos.

O sepultamento deu-se no dia 12/11/25 às 17:00 horas saindo o féretro do(a) Velório Municipal para o Cemitério Municipal de Matão.

Data de nascimento: 23/04/1931.

O Senhor: João Pereira de Sousa

Faleceu dia 12/11/25 às 01:50 horas em São Carlos com 79 anos de idade.

Era viúvo e deixa os filhos: Adelino c/c Lucimara, João c/c Elizangela, Rosana c/c Paulo, Tiago, Jaqueline, familiares e amigos.

O sepultamento deu-se no dia 12/11/25 às 16:00 horas saindo o féretro do(a) Velório Municipal para o Cemitério Nossa Senhora do Carmo.

Data de nascimento: 20/10/1946.

A Senhora: Aparecida da Conceição dos Santos

Faleceu dia 11/11/25 às 05:00 horas em Araraquara com 75 anos de idade.

Deixa os filhos: Luciana, José Antonio, familiares e amigos.

O sepultamento deu-se no dia 11/11/25 às 17:00 horas saindo o féretro do(a) Velório Municipal para o Cemitério Municipal de Matão.

Data de nascimento; 30/09/1950.

O Senhor: Henrique Moreira Neto

Faleceu dia 11/11/25 às 03:06 horas em São Carlos com 75 anos de idade.

Deixa as filhas: Cléia c/c Delmar, Norma, solteira, familiares e amigos.

O sepultamento deu-se no dia 11/11/25 às 16:00 horas saindo o féretro do(a) Velório Municipal para o Cemitério Nossa Senhora do Carmo.

Data de nascimento: 24/05/1950.

CONVITE PARA MISSA DE 7º DIA.

A família da Senhora: Elisa de Mattos de Risso

Agradecida pelas demonstrações de carinho recebidas de seus parentes e amigos, comunica que a missa de sétimo dia será celebrada dia 13/11/2025 (Quinta-feira) às 19:30 horas na Igreja São Judas Tadeu.

Por mais este ato de religião e amizade, antecipa seus sinceros agradecimentos.

