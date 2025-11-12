(16) 99963-6036
quarta, 12 de novembro de 2025
Obituário

Nova Funerária informa notas de falecimento e convite de missa

12 Nov 2025 - 08h38Por Jessica Carvalho R
O Senhor: João Pereira de Sousa

Faleceu dia 12/11/25 às 01:50 horas em São Carlos com 79 anos de idade.

Era viúvo e deixa os filhos: Adelino c/c Lucimara, João c/c Elizangela, Rosana c/c Paulo, Tiago, Jaqueline, familiares e amigos.

O Velório será realizado a partir das 12:00 horas e o sepultamento dar-se-á no dia 12/11/25 às 16:00 horas saindo o  féretro do(a) Velório Municipal para o Cemitério Nossa Senhora do Carmo.

Data de nascimento: 20/10/1946.

 

A Senhora: Aparecida da Conceição dos Santos

Faleceu dia 11/11/25 às 05:00 horas em Araraquara com 75 anos de idade.

Deixa os filhos: Luciana, José Antonio, familiares e amigos.

O sepultamento deu-se no dia 11/11/25 às 17:00 horas saindo o  féretro do(a) Velório Municipal para o Cemitério Municipal de Matão.

Data de nascimento; 30/09/1950.

 

O Senhor: Henrique Moreira Neto

Faleceu dia 11/11/25 às 03:06 horas em São Carlos com 75 anos de idade.

Deixa as filhas: Cléia c/c Delmar, Norma, solteira, familiares e amigos.

O sepultamento deu-se no dia 11/11/25 às 16:00 horas saindo o  féretro do(a) Velório Municipal para o Cemitério Nossa Senhora do Carmo.

Data de nascimento: 24/05/1950.

 

O Senhor: Antonio Angelo Mazza

Faleceu dia 10/11/25 às 18:45 horas em São Carlos com 76 anos de idade.

Deixa viúva a Sra. Vera Aparecida D. Covello Mazza e os filhos: Luciana de Cássia Mazza c/c Anderson, Luciano Fernando Mazza c/c Talita, Guilherme Angelo Mazza c/c Izabela, familiares e amigos.

O sepultamento deu-se no dia 11/11/25 às 17:00 horas saindo o  féretro do(a) Velório Municipal para o Cemitério Nossa Senhora do Carmo.

Data de nascimento: 25/09/1949.

 

A Senhora: Nadir Maria Oliveira

Faleceu dia 10/11/25 às 14:00 horas em Matão com 81 anos de idade.

Deixa os filhos: Renata, Raquel, Ricardo, Roberta, familiares e amigos

O sepultamento deu-se no dia 11/11/25 às 10:30 horas saindo o  féretro do(a) Velório Municipal para o Cemitério Municipal de Matão.

Data de nascimento: 10/04/1953.

 

A Senhora: Conceição Aparecida Marques

Faleceu dia 10/11/25 às 12:30 horas em São Carlos com 77 anos de idade.

Deixa a filha: Maria Lúcia Colombo Pereira c/c Natanael de Carvalho Pereira, familiares e amigos.

Seu corpo foi trasladado para Itápolis.

O sepultamento deu-se no dia 11/11/25 às 13:30 horas saindo o  féretro do(a) Velório Municipal para o Cemitério Municipal de Itápolis.

Data de nascimento: 25/01/1948.

 

CONVITE PARA MISSA DE 7º DIA.

 

A família da Senhora: Elisa de Mattos de Risso

Agradecida pelas demonstrações de carinho recebidas de seus parentes e amigos, comunica que a missa de sétimo dia será celebrada dia 13/11/2025 (Quinta-feira) às 19:30 horas na Igreja São Judas Tadeu.

Por mais este ato de religião e amizade, antecipa seus sinceros agradecimentos.

 

