Nova Funerária informa notas de falecimento e convite de missa

O Senhor: João Pereira de Sousa
Faleceu dia 12/11/25 às 01:50 horas em São Carlos com 79 anos de idade.
Era viúvo e deixa os filhos: Adelino c/c Lucimara, João c/c Elizangela, Rosana c/c Paulo, Tiago, Jaqueline, familiares e amigos.
O Velório será realizado a partir das 12:00 horas e o sepultamento dar-se-á no dia 12/11/25 às 16:00 horas saindo o féretro do(a) Velório Municipal para o Cemitério Nossa Senhora do Carmo.
Data de nascimento: 20/10/1946.
A Senhora: Aparecida da Conceição dos Santos
Faleceu dia 11/11/25 às 05:00 horas em Araraquara com 75 anos de idade.
Deixa os filhos: Luciana, José Antonio, familiares e amigos.
O sepultamento deu-se no dia 11/11/25 às 17:00 horas saindo o féretro do(a) Velório Municipal para o Cemitério Municipal de Matão.
Data de nascimento; 30/09/1950.
O Senhor: Henrique Moreira Neto
Faleceu dia 11/11/25 às 03:06 horas em São Carlos com 75 anos de idade.
Deixa as filhas: Cléia c/c Delmar, Norma, solteira, familiares e amigos.
O sepultamento deu-se no dia 11/11/25 às 16:00 horas saindo o féretro do(a) Velório Municipal para o Cemitério Nossa Senhora do Carmo.
Data de nascimento: 24/05/1950.
O Senhor: Antonio Angelo Mazza
Faleceu dia 10/11/25 às 18:45 horas em São Carlos com 76 anos de idade.
Deixa viúva a Sra. Vera Aparecida D. Covello Mazza e os filhos: Luciana de Cássia Mazza c/c Anderson, Luciano Fernando Mazza c/c Talita, Guilherme Angelo Mazza c/c Izabela, familiares e amigos.
O sepultamento deu-se no dia 11/11/25 às 17:00 horas saindo o féretro do(a) Velório Municipal para o Cemitério Nossa Senhora do Carmo.
Data de nascimento: 25/09/1949.
A Senhora: Nadir Maria Oliveira
Faleceu dia 10/11/25 às 14:00 horas em Matão com 81 anos de idade.
Deixa os filhos: Renata, Raquel, Ricardo, Roberta, familiares e amigos
O sepultamento deu-se no dia 11/11/25 às 10:30 horas saindo o féretro do(a) Velório Municipal para o Cemitério Municipal de Matão.
Data de nascimento: 10/04/1953.
A Senhora: Conceição Aparecida Marques
Faleceu dia 10/11/25 às 12:30 horas em São Carlos com 77 anos de idade.
Deixa a filha: Maria Lúcia Colombo Pereira c/c Natanael de Carvalho Pereira, familiares e amigos.
Seu corpo foi trasladado para Itápolis.
O sepultamento deu-se no dia 11/11/25 às 13:30 horas saindo o féretro do(a) Velório Municipal para o Cemitério Municipal de Itápolis.
Data de nascimento: 25/01/1948.
CONVITE PARA MISSA DE 7º DIA.
A família da Senhora: Elisa de Mattos de Risso
Agradecida pelas demonstrações de carinho recebidas de seus parentes e amigos, comunica que a missa de sétimo dia será celebrada dia 13/11/2025 (Quinta-feira) às 19:30 horas na Igreja São Judas Tadeu.
Por mais este ato de religião e amizade, antecipa seus sinceros agradecimentos.