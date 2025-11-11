(16) 99963-6036
Nova Funerária informa notas de falecimento e convite de missa

O Senhor: Henrique Moreira Neto

Faleceu dia 11/11/25 às 03:06 horas em São Carlos com 75 anos de idade.

Deixa as filhas: Cléia c/c Delmar, Norma, solteira, familiares e amigos.

O Velório será realizado a partir das 12:00 horas e o sepultamento dar-se-á no dia 11/11/25 às 16:00 horas saindo o  féretro do(a) Velório Municipal para o Cemitério Nossa Senhora do Carmo.

Data de nascimento: 24/05/1950.

 

O Senhor: Antonio Angelo Mazza

Faleceu dia 10/11/25 às 18:45 horas em São Carlos com 76 anos de idade.

Deixa viúva a Sra. Vera Aparecida D. Covello Mazza e os filhos: Luciana de Cássia Mazza c/c Anderson, Luciano Fernando Mazza c/c Talita, Guilherme Angelo Mazza c/c Izabela, familiares e amigos.

O Velório será realizado a partir das 13:00 horas e o sepultamento dar-se-á no dia 11/11/25 às 17:00 horas saindo o  féretro do(a) Velório Municipal para o Cemitério Nossa Senhora do Carmo.

Data de nascimento: 25/09/1949.

 

A Senhora: Conceição Aparecida Marques

Faleceu dia 10/11/25 às 12:30 horas em São Carlos com 77 anos de idade.

Deixa a filha: Maria Lúcia Colombo Pereira c/c Natanael de Carvalho Pereira, familiares e amigos.

Seu corpo foi trasladado para Itápolis.

O sepultamento dar-se-á no dia 11/11/25 às 13:30 horas saindo o  féretro do(a) Velório Municipal para o Cemitério Municipal de Itápolis.

Data de nascimento: 25/01/1948.

 

A Senhora: Enedina Benedita de Araújo da Silva

Faleceu dia 10/11/25 às 04:10 horas em Ibaté com 81 anos de idade.

Era viúva do Sr. Pedro Ribeiro da Silva e deixa os filhos: Sueli Ribeiro Silva dos Santos c/c José Joaquim, Edna Regina Ferreira c/c Reginaldo, Antonio Aparecido da Silva c/c Eliauria, José Carlos Ribeiro da Silva c/c Lúcia, Janaina Ribeiro da Silva c/c Miguel, Luiz Carlos Ribeiro da Silva, solteiro, familiares e amigos.

O sepultamento deu-se no dia 10/11/25 às 16:30 horas saindo o  féretro do(a) Velório Municipal para o Cemitério Municipal de Ibaté.

Data de nascimento: 22/11/1943.

 

O Senhor: Ademir Soares de Lima

Faleceu dia 09/11/25 às 19:10 horas em São Carlos com 42 anos de idade.

Deixa viúva a Sra. Lorena Gabriela Alvin Bueno de Lima e os filhos: Guilherme, Enzo, Davi, familiares e amigos.

O Velório será realizado a partir das 07:00 horas e o sepultamento dar-se-á no dia 11/11/25 às 11:15 horas saindo o  féretro do(a) Velório Municipal para o Cemitério Nossa Senhora do Carmo.

Data de nascimento: 07/10/1983.

 

A Senhora: Cristiane Santini Jacinto Cirqueira

Faleceu dia 09/11/25 às 09:15 horas em São Carlos com 50 anos de idade.

Deixa viúvo o Sr. Douglas Cirqueira Cardoso e deixa os filhos: Philipe Santini Ciqueira, Pietro Santini Cirqueira, Maria Luiza Santini Cirqueira, familiares e amigos.

O sepultamento deu-se no dia 10/11/25 às 10:30 horas saindo o  féretro do(a) Velório Jardim da Paz para o Cemitério Memorial Jardim da Paz.

Data de nascimento: 04/10/1975.

 

 

CONVITE PARA MISSA DE 7º DIA.

 

A família da Senhora: Elisa de Mattos de Risso

Agradecida pelas demonstrações de carinho recebidas de seus parentes e amigos, comunica que a missa de sétimo dia será celebrada dia 13/11/2025 (Quinta-feira) às 19:30 horas na Igreja São Judas Tadeu.

Por mais este ato de religião e amizade, antecipa seus sinceros agradecimentos.

 

