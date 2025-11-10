Nova Funerária informa notas de falecimento e convite de missa

Nova Funerária -

A Senhora: Enedina Benedita de Araújo da Silva

Faleceu dia 10/11/25 às 04:10 horas em Ibaté com 81 anos de idade.

Era viúva do Sr. Pedro Ribeiro da Silva e deixa os filhos: Sueli Ribeiro Silva dos Santos c/c José Joaquim, Edna Regina Ferreira c/c Reginaldo, Antonio Aparecido da Silva c/c Eliauria, José Carlos Ribeiro da Silva c/c Lúcia, Janaina Ribeiro da Silva c/c Miguel, Luiz Carlos Ribeiro da Silva, solteiro, familiares e amigos.

O sepultamento dar-se-á no dia 10/11/25 às 16:30 horas saindo o féretro do(a) Velório Municipal para o Cemitério Municipal de Ibaté.

Data de nascimento: 22/11/1943.

A Senhora: Cristiane Santini Jacinto Cirqueira

Faleceu dia 09/11/25 às 09:15 horas em São Carlos com 50 anos de idade.

Deixa viúvo o Sr. Douglas Cirqueira Cardoso e deixa os filhos: Philipe Santini Ciqueira, Pietro Santini Cirqueira, Maria Luiza Santini Cirqueira, familiares e amigos.

O sepultamento deu-se no dia 10/11/25 às 10:30 horas saindo o féretro do(a) Velório Jardim da Paz para o Cemitério Memorial Jardim da Paz.

Data de nascimento: 04/10/1975.

O Senhor: Walter Pereira

Faleceu dia 08/11/25 às 21:19 horas em São Carlos com 83 anos de idade.

Era solteiro e deixa familiares e amigos.

O sepultamento deu-se no dia 09/11/25 às 15:00 horas saindo o féretro do(a) Velório Municipal para o Cemitério Nossa Senhora do Carmo.

Data de nascimento: 05/07/1942.

O Senhor: João Gimenes Suave

Faleceu dia 08/11/25 às 09:00 horas em Matão com 81 anos de idade.

Deixa os filhos: Senivaldo, Valdemir, Ederson, familiares e amigos.

O sepultamento deu-se no dia 08/11/25 às 14:00 horas saindo o féretro do(a) Velório Municipal para o Cemitério Municipal de Matão.

Data de nascimento: 09/05/1944.

CONVITE PARA MISSA DE 7º DIA.

A família da Senhora: Elisa de Mattos de Risso

Agradecida pelas demonstrações de carinho recebidas de seus parentes e amigos, comunica que a missa de sétimo dia será celebrada dia 13/11/2025 (Quinta-feira) às 19:30 horas na Igreja São Judas Tadeu.

Por mais este ato de religião e amizade, antecipa seus sinceros agradecimentos.

