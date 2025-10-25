Nova Funerária informa notas de falecimento e convite de missa

Nova Funerária -

A Senhora: Maria Nishihara Calchi

Faleceu dia 24/10/25 às 19:25 horas em Americo Brasiliense com 77 anos de idade.Deixa viúvo o Sr.Antonio Aparecido Calchi e deixa a Mãe, Irmãos, familiares e amigos.O sepultamento dar-se-á no dia 25/10/25 às 15:30 horas saindo o féretro do(a) Igreja São Francisco de Assis (Jardim Pacaembu) para o Cemitério Santo Antonio de Pádua.

Data de nascimento: 28/06/1948.

A Senhora: Inês Colangelo Bolzan

Faleceu dia 24/10/25 às 18:30 horas em São Carlos com 82 anos de idade.Deixa viúvo o Sr. Moises Bolzan e os filhos: Silmara c/c Paulo, Alessandro c/c Regina, netos, familiares e amigos.O velório será realizado a partir das 12:00 horas e o sepultamento dar-se-á no dia 25/10/25 às 16:00 horas saindo o féretro do(a) Velório Municipal para o Cemitério Santo Antonio de Pádua.

Data de nascimento: 06/02/1943.

CONVITE PARA MISSA DE 7º DIA.

A família do Senhor: Jose de Oliveira

Agradecida pelas demonstrações de carinho recebidas de seus parentes e amigos, comunica que a missa de sétimo dia será celebrada dia 25/10/2025 (Sábado) às 19:00 horas na Igreja Paróquia Nossa Senhora do Perpétuo Socorro em Ibaté - SP. Por mais este ato de religião e amizade, antecipa seus sinceros agradecimentos.

A família da Senhora: Maria Aurelia Netto Guerreiro

Agradecida pelas demonstrações de carinho recebidas de seus parentes e amigos, comunica que a missa de sétimo dia será celebrada dia 25/10/2025 (Sábado) às 19:00 horas na Igreja Paróquia Diocesano. Por mais este ato de religião e amizade, antecipa seus sinceros agradecimentos.

