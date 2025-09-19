(16) 99963-6036
sexta, 19 de setembro de 2025
Obituário

Nova Funerária informa notas de falecimento e convite de missa

19 Set 2025 - 11h23Por Jessica Carvalho R.
A Senhora: Josephina Grecco Sentanin

Faleceu dia 19/09/25 às 07:35 horas em São Carlos com 88 anos de idade.

Era viúva do Sr. Reinaldo Sentanin e deixa os filhos: José Roberto Sentanin c/c Cristiani, Célia Regina Sentanin, solteira, familiares e amigos.

O Velório será realizado a partir das 12:00 horas e o  sepultamento dar-se-á no dia 19/09/25 às 16:00 horas saindo o  féretro do(a) Velório Municipal para o Cemitério Santo Antonio de Pádua.

Data de nascimento: 30/08/1937.

 

A Senhora: Delvanira Cecilia Leonardo

Faleceu dia 19/09/25 às 03:30 horas em São Carlos com 67 anos de idade.

Deixa os filhos: Akitundê Leonardo Claudino, Kizzi Dandara Leonardo Claudino, familiares e amigos.

O Velório será realizado a partir das 12:30 horas e o sepultamento dar-se-á no dia 19/09/25 às 16:30 horas saindo o  féretro do(a) Velório Municipal para o Cemitério Nossa Senhora do Carmo.

Data de nascimento: 11/10/1957.

 

CONVITE PARA MISSA DE 7º DIA.

 

A família da Senhora: Maria José Landim Sarracini

Agradecida pelas demonstrações de carinho recebidas de seus parentes e amigos, comunica que a missa de sétimo dia será celebrada dia 21/09/2025 (Domingo) às 19:00 horas na Igreja São Sebastião.

Por mais este ato de religião e amizade, antecipa seus sinceros agradecimentos.

 

A família do Jovem: Filipe Arioli

Agradecida pelas demonstrações de carinho recebidas de seus parentes e amigos, comunica que a missa de sétimo dia será celebrada dia 20/09/2025 (Sábado) às 19:00 horas na Igreja do Educandário.

Por mais este ato de religião e amizade, antecipa seus sinceros agradecimentos.

 

CONVITE PARA MISSA DE 30º DIA.

 

A família da Senhora: Neide Spasiane Rossi

Agradecida pelas demonstrações de carinho recebidas de seus parentes e amigos, comunica que a missa de Trigésimo dia será celebrada dia 21/09/2025 (Domingo) às 08:30 horas na Igreja São Judas Tadeu.

Por mais este ato de religião e amizade, antecipa seus sinceros agradecimentos.

 

