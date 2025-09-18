Nova Funerária informa notas de falecimento e convite de missa

O Senhor: Pedro Ferraz (mais conhecido por Pedrão)
Faleceu dia 17/09/25 às 13:30 horas em Matão com 59 anos de idade.
Era solteiro e deixa os filhos: Tainá, Edson, Ederson, Mariangela, familiares e amigos.
O sepultamento dar-se-á no dia 18/09/25 às 10:30 horas saindo o féretro do(a) Velório Municipal para o Cemitério Municipal de Matão.
Data de nascimento: 01/09/1966.
A Senhora: Therezinha Vicente do Nascimento
Faleceu dia 17/09/25 às 13:23 horas em Pirassununga com 90 anos de idade.
Era viúva do Sr. Abilio do Nascimento e deixa os filhos: Fátima c/c Paulo, Dione c/c Ademir, silva e Nivaldo (In memorian), familiares e amigos.
Seu corpo foi transladado para Santa Cruz das Palmeiras.
O sepultamento dar-se-á no dia 18/09/25 às 10:30 horas saindo o féretro do(a) Velório Municipal para o Cemitério Municipal de Santa Cruz das Palmeiras.
Data de nascimento: 09/08/1935.
O Senhor: Norberto Aparecido Dias
Faleceu dia 16/09/25 às 05:52 horas em São Carlos com 60 anos de idade.
Deixa viúva a Sra. Vera Lúcia de Souza Dias e os filhos: Mayara de Souza Dias e Vitor de Souza Dias, familiares e amigos.
O sepultamento deu-se no dia 17/09/25 às 14:30 horas saindo o féretro do(a) Velório Municipal para o Cemitério Nossa Senhora do Carmo.
Data de nascimento: 18/11/1964.
CONVITE PARA MISSA DE 7º DIA.
A família da Senhora: Maria José Landim Sarracini
Agradecida pelas demonstrações de carinho recebidas de seus parentes e amigos, comunica que a missa de sétimo dia será celebrada dia 21/09/2025 (Domingo) às 19:00 horas na Igreja São Sebastião.
Por mais este ato de religião e amizade, antecipa seus sinceros agradecimentos.
A família do Jovem: Filipe Arioli
Agradecida pelas demonstrações de carinho recebidas de seus parentes e amigos, comunica que a missa de sétimo dia será celebrada dia 20/09/2025 (Sábado) às 19:00 horas na Igreja do Educandário.
Por mais este ato de religião e amizade, antecipa seus sinceros agradecimentos.
CONVITE PARA MISSA DE 30º DIA.
A família da Senhora: Neide Spasiane Rossi
Agradecida pelas demonstrações de carinho recebidas de seus parentes e amigos, comunica que a missa de Trigésimo dia será celebrada dia 21/09/2025 (Domingo) às 08:30 horas na Igreja São Judas Tadeu.
Por mais este ato de religião e amizade, antecipa seus sinceros agradecimentos.