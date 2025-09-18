Nova Funerária informa notas de falecimento e convite de missa

Nova Funerária -

O Senhor: Pedro Ferraz (mais conhecido por Pedrão)

Faleceu dia 17/09/25 às 13:30 horas em Matão com 59 anos de idade.

Era solteiro e deixa os filhos: Tainá, Edson, Ederson, Mariangela, familiares e amigos.

O sepultamento dar-se-á no dia 18/09/25 às 10:30 horas saindo o féretro do(a) Velório Municipal para o Cemitério Municipal de Matão.

Data de nascimento: 01/09/1966.

A Senhora: Therezinha Vicente do Nascimento

Faleceu dia 17/09/25 às 13:23 horas em Pirassununga com 90 anos de idade.

Era viúva do Sr. Abilio do Nascimento e deixa os filhos: Fátima c/c Paulo, Dione c/c Ademir, silva e Nivaldo (In memorian), familiares e amigos.

Seu corpo foi transladado para Santa Cruz das Palmeiras.

O sepultamento dar-se-á no dia 18/09/25 às 10:30 horas saindo o féretro do(a) Velório Municipal para o Cemitério Municipal de Santa Cruz das Palmeiras.

Data de nascimento: 09/08/1935.

O Senhor: Norberto Aparecido Dias

Faleceu dia 16/09/25 às 05:52 horas em São Carlos com 60 anos de idade.

Deixa viúva a Sra. Vera Lúcia de Souza Dias e os filhos: Mayara de Souza Dias e Vitor de Souza Dias, familiares e amigos.

O sepultamento deu-se no dia 17/09/25 às 14:30 horas saindo o féretro do(a) Velório Municipal para o Cemitério Nossa Senhora do Carmo.

Data de nascimento: 18/11/1964.

CONVITE PARA MISSA DE 7º DIA.

A família da Senhora: Maria José Landim Sarracini

Agradecida pelas demonstrações de carinho recebidas de seus parentes e amigos, comunica que a missa de sétimo dia será celebrada dia 21/09/2025 (Domingo) às 19:00 horas na Igreja São Sebastião.

Por mais este ato de religião e amizade, antecipa seus sinceros agradecimentos.

A família do Jovem: Filipe Arioli

Agradecida pelas demonstrações de carinho recebidas de seus parentes e amigos, comunica que a missa de sétimo dia será celebrada dia 20/09/2025 (Sábado) às 19:00 horas na Igreja do Educandário.

Por mais este ato de religião e amizade, antecipa seus sinceros agradecimentos.

CONVITE PARA MISSA DE 30º DIA.

A família da Senhora: Neide Spasiane Rossi

Agradecida pelas demonstrações de carinho recebidas de seus parentes e amigos, comunica que a missa de Trigésimo dia será celebrada dia 21/09/2025 (Domingo) às 08:30 horas na Igreja São Judas Tadeu.

Por mais este ato de religião e amizade, antecipa seus sinceros agradecimentos.

