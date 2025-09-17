Nova Funerária informa notas de falecimento e convite de missa

Nova Funerária -

O Senhor: Emerson da Silva Antonio

Faleceu dia 16/09/25 às 08:30 horas em Dobrada com 34 anos de idade.

Deixa viúva a Sra. Milena Silva Gomes e os filhos: Natali, Levi, Matheus, Miguel, familiares e amigos.

O sepultamento deu-se no dia 16/09/25, saindo o féretro do(a) Velório Municipal para o Cemitério

Municipal de Dobrada.

Data de nascimento: 16/03/1991.

A Senhora: Juliana Cristina José

Faleceu dia 16/09/25 às 07:30 horas em Araraquara com 37 anos de idade.

Era solteira e deixa os filhos: Luiz, Alice, familiares e amigos.

Seu corpo foi transladado para Matão.

O sepultamento deu-se no dia 16/09/25 às 17:00 horas saindo o féretro do(a) Velório Municipal para o Cemitério Municipal de Matão.

Data de nascimento: 26/06/1988.

O Senhor: Norberto Aparecido Dias

Faleceu dia 16/09/25 às 05:52 horas em São Carlos com 60 anos de idade.

Deixa viúva a Sra. Vera Lúcia de Souza Dias e os filhos: Mayara de Souza Dias e Vitor de Souza Dias, familiares e amigos.

O Velório será realizado a partir das 10:30 horas e o sepultamento dar-se-á no dia 17/09/25 às 14:30 horas saindo o féretro do(a) Velório Municipal para o Cemitério Nossa Senhora do Carmo.

Data de nascimento: 18/11/1964.

O Senhor: Edson Luis Fernandes

Faleceu dia 15/09/25 em Saltinho com 53 anos de idade.

Deixa viúva a Sra. Odete Aparecida da Costa Rodrigues e as filhas: Bruna Fernandes e Tayssa Fernandes, familiares e amigos.

Seu corpo foi transladado para São Carlos.

O sepultamento deu-se no dia 16/09/25 às 10::45 horas saindo o féretro do(a) Velório Municipal para o Cemitério Santo Antonio de Pádua.

CONVITE PARA MISSA DE 7º DIA.

A família da Senhora: Maria José Landim Sarracini

Agradecida pelas demonstrações de carinho recebidas de seus parentes e amigos, comunica que a missa de sétimo dia será celebrada dia 21/09/2025 (Domingo) às 19:00 horas na Igreja São Sebastião..

Por mais este ato de religião e amizade, antecipa seus sinceros agradecimentos.

