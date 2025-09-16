Nova Funerária informa notas de falecimento e convite de missa

O Senhor: Edson Luis Fernandes
Faleceu dia 15/09/25 em Saltinho com 53 anos de idade.
Deixa viúva a Sra. Odete Aparecida da Costa Rodrigues e as filhas: Bruna Fernandes e Tayssa Fernandes, familiares e amigos.
Seu corpo foi transladado para São Carlos.
O sepultamento deu-se no dia 16/09/25 às 10::45 horas saindo o féretro do(a) Velório Municipal para o Cemitério Santo Antonio de Pádua.
A Senhora: Maria José Landim Sarracini
Faleceu dia 14/09/25 às 08:15 horas em São Carlos com 73 anos de idade.
Deixa viúvo o Sr. Fernando Sarracini e os filhos: Fernanda Cristina Sarracini c/c Antonio, Fernando Sarracini Junior c/c Karen, Fabiana Sarracini Rodrigues c/c Renan, familiares e amigos.
O sepultamento deu-se no dia 14/09/25 às 16:45 horas saindo o féretro do(a) Avenida Salgado Filho, 289 Vila Marina para o Cemitério Nossa Senhora do Carmo.
Data de nascimento: 20/12/1951.
O Senhor: Octávio Pinheiro Filho
Faleceu dia 13/09/25 às 17:50 horas em Araraquara com 69 anos de idade.
Deixa viúva a Sra. Aparecida Donizete Pavani Pinheiro e os filhos: Lucas c/c Andreza Camila, Leandro, solteiro, familiares e amigos.
Seu corpo foi transladado para Santa Cruz das Palmeiras.
O sepultamento deu-se no dia 14/08/25 às 14:00 horas saindo o féretro do(a) Velório Municipal para o Cemitério Municipal de Santa Cruz das Palmeiras.
Data de nascimento: 10/07/1956.
A Senhora: Ivaldina Aparecida Martinelli Macedo
Faleceu dia 13/09/25 às 11:00 horas em São Carlos com 94 anos de idade.
Era viúva do Sr. Jorge de Freitas Macedo e deixa os filhos: José Augusto Macedo, Jorge Luis Macedo, Maria José Macedo, Helena Maria Macedo Grossi, familiares e amigos.
O sepultamento deu-se no dia 14/09/25 às 12:00 horas saindo o féretro do(a) Velório Municipal para o Cemitério Municipal de Brotas.
Data de nascimento: 17/07/1931.
CONVITE PARA MISSA DE 7º DIA.
A família da Senhora: Maria José Landim Sarracini
Agradecida pelas demonstrações de carinho recebidas de seus parentes e amigos, comunica que a missa de sétimo dia será celebrada dia 21/09/2025 (Domingo) às 19:00 horas na Igreja São Sebastião..
Por mais este ato de religião e amizade, antecipa seus sinceros agradecimentos.