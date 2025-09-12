Nova Funerária informa notas de falecimento e convite de missa

Nova Funerária -

O Senhor: Ernesto Yega

Faleceu dia 11/09/25 às 16:00 horas em Matão com 61 anos de idade.

Deixa viúva a Sra. Aparecida de Lourdes dos Santos Yega e os filhos: Fabiano, Rodrigo, Benedito, familiares e amigos.

O sepultamento dar-se-á no dia 12/09/25 às 14:00 horas saindo o féretro do(a) Velório Municipal para o Cemitério Municipal de Matão.

Data de nascimento: 01/08/1964.

O Senhor: Dorival Aparecido Scarpeta

Faleceu dia 10/09/25 às 13:50 horas em São Carlos com 53 anos de idade.

Era solteiro, filho de Lázaro Aparecido Scarpeta e deixa a mãe: Nilce Aparecida Angelotti Scarpeta, irmãos: Dirceu, Dorival Divonete, familiares e amigos.

O sepultamento deu-se no dia 11/09/25 às 10:45 horas saindo o féretro do(a) Velório Municipal para o Cemitério Santo Antonio de Pádua.

Data de nascimento: 30/04/1972.

O Senhor: Eufrosino Tomé

Faleceu dia 10/09/25 às 01:07 horas em Santa Cruz das Palmeiras com 70 anos de idade.

Era viúvo da Sra. Maria de Lourdes Donizete da Silva Tomé e deixa os filhos: Lucas Tomé c/c Fernanda, Eduardo Tomé, familiares e amigos.

O sepultamento deu-se no dia 10/09/25 às 10:00 horas saindo o féretro do(a) Velório Municipal para o Cemitério Municipal de Santa Cruz das Palmeiras.

Data de nascimento: 10/01/1955.

CONVITE PARA MISSA DE 7º DIA.

A família do Senhor: Francisco Guzzi

Agradecida pelas demonstrações de carinho recebidas de seus parentes e amigos, comunica que a missa de sétimo dia será celebrada dia 14/09/2025 (Domingo) às 17:00 horas na Igreja Nossa Senhora de Fátima.

Por mais este ato de religião e amizade, antecipa seus sinceros agradecimentos.

Leia Também