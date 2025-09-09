Nova Funerária informa notas de falecimento e convite de missa

A Senhora: Iolanda albertina Teodoro
Faleceu dia 09/09/25 em São Carlos com 68 anos de idade.
Era solteira, filha de Eduardo Teodoro e Albertina Brondino Teodoro e deixa os irmãos: Josefa Zenilde Theodoro Napolitano viúva de Miguel Alexandre, Marita Zenilma Theodoro, solteira, Valdecir Theodoro c/c Lizete, Jesus Theodoro, familiares e amigos.
O sepultamento dar-se-á no dia 10/09/25 às 17:15 horas saindo o féretro do(a) Velório Municipal para o Cemitério Nossa Senhora do Carmo.
Data de nascimento: 28/06/1957.
O Senhor: José Gomes Figueira Junior
Faleceu dia 08/09/25 às 06:30 horas em São José do Rio Preto com 41 anos de idade.
Deixa a mãe: Nércia Canosa, familiares e amigos.
Seu corpo foi transladado para Matão.
O sepultamento deu-se no dia 08/09/25 às 17:00 horas saindo o féretro do(a) Velório Municipal para o Cemitério Municipal de Matão.
Data de nascimento: 17/09/1983.
CONVITE PARA MISSA DE 7º DIA.
A família da Senhora: Conceição Garbuio Zambon
Agradecida pelas demonstrações de carinho recebidas de seus parentes e amigos, comunica que a missa de sétimo dia será celebrada dia 09/09/2025 (Terça-feira) às 19:00 horas na Igreja Nossa Senhora Aparecida.
Por mais este ato de religião e amizade, antecipa seus sinceros agradecimentos.