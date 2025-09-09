(16) 99963-6036
terça, 09 de setembro de 2025
Obituário

Nova Funerária informa notas de falecimento e convite de missa

09 Set 2025 - 14h00Por Jessica Carvalho R.
A Senhora:  Iolanda albertina Teodoro

Faleceu dia 09/09/25 em São Carlos com 68 anos de idade.

Era solteira, filha de Eduardo Teodoro e Albertina Brondino Teodoro e deixa os irmãos: Josefa Zenilde Theodoro Napolitano viúva de Miguel Alexandre, Marita Zenilma Theodoro, solteira, Valdecir Theodoro c/c Lizete, Jesus Theodoro, familiares e amigos.

O sepultamento dar-se-á no dia 10/09/25 às 17:15 horas saindo o  féretro do(a) Velório Municipal para o Cemitério Nossa Senhora do Carmo.

Data de nascimento: 28/06/1957.

 

O Senhor:  José Gomes Figueira Junior

Faleceu dia 08/09/25 às 06:30 horas em São José do Rio Preto com 41 anos de idade.

Deixa a mãe: Nércia Canosa, familiares e amigos.

Seu corpo foi transladado para Matão.

O sepultamento deu-se no dia 08/09/25 às 17:00 horas saindo o  féretro do(a) Velório Municipal para o Cemitério Municipal de Matão.

Data de nascimento: 17/09/1983.

 

CONVITE PARA MISSA DE 7º DIA.

A família da Senhora: Conceição Garbuio Zambon

Agradecida pelas demonstrações de carinho recebidas de seus parentes e amigos, comunica que a missa de sétimo dia será celebrada dia 09/09/2025 (Terça-feira) às 19:00 horas na Igreja Nossa Senhora Aparecida.

Por mais este ato de religião e amizade, antecipa seus sinceros agradecimentos.

 

