Nova Funerária informa notas de falecimento e convite de missa

O Senhor: Manoel Fernandes

Faleceu dia 13/08/25 às 19:18 horas em São Carlos com 85 anos de idade.

Deixa viúva a Sra. Maria Giusti Fernandes e os filhos: Dorival Fernandes, Adelaide Aparecida Fernandes Polaci, Marlene de Fátima Fernandes Nunes, familiares e amigos.

O Velório será realizado a partir das 11:30 horas e o sepultamento dar-se-á no dia 14/08/25 às 15:30 horas saindo o féretro do(a) Velório Municipal para o Cemitério Nossa Senhora do Carmo.

Data de nascimento: 10/04/1940.

O Senhor: Adilson Costa

Faleceu dia 13/08/25 às 16:45 horas em São Carlos com 82 anos de idade.

Deixa viúva a Sra. Maria José Capellatto Costa e os filhos: Paulo c/c Lucilla, Roberta c/c Richard, Lucila, Ana Carolina, Flávia Regina, familiares e amigos.

O Velório será realizado a partir das 12:30 horas e o sepultamento dar-se-á no dia 14/08/25 às 16:30 horas saindo o féretro do(a) Velório Municipal para o Cemitério Nossa Senhora do Carmo.

Data de nascimento: 09/03/1943.

O Senhor: José Mariano de Souza

Faleceu dia 13/08/25 às 09:00 horas em Matão com 83 anos de idade.

Era solteiro e deixa familiares e amigos.

O sepultamento deu-se no dia 13/08/25 às 15:00 horas saindo o féretro do(a) Velório Municipal para o Cemitério Municipal de Matão.

Data de nascimento: 21/12/1941.

A Senhora: Valdira de Brito Miranda

Faleceu dia 12/08/25 às 22:27 horas em São Carlos com 73 anos de idade.

Deixa viúvo o Sr. Pedro Cândido Miranda e os filhos: Diego c/c Jéssica, Diogo, Marcos, Márcio, Rosângela, solteiros, familiares e amigos.

Seu corpo foi transladado para Dourado.

O sepultamento deu-se no dia 13/08/25 às 17:00 horas saindo o féretro do(a) Velório Municipal para o Cemitério Municipal de Dourado.

Data de nascimento: 07/05/1952.

CONVITE PARA MISSA DE 7º DIA.

A família da Senhora: Julia Fallaci Cypriano

Agradecida pelas demonstrações de carinho recebidas de seus parentes e amigos, comunica que a missa de sétimo dia será celebrada dia 17/08/2025 (Domingo) às 09:00 horas no Santuário de Adoração São Pio X.

Por mais este ato de religião e amizade, antecipa seus sinceros agradecimentos.

A família da Senhora: Sebastiana Maria Semoline Motta

Agradecida pelas demonstrações de carinho recebidas de seus parentes e amigos, comunica que a missa de sétimo dia será celebrada dia 16/08/2025 (Sábado) às 18:00 horas na Igreja Nossa Senhora Aparecida.

Por mais este ato de religião e amizade, antecipa seus sinceros agradecimentos.

