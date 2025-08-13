Nova Funerária informa notas de falecimento e convite de missa

O Senhor: José Mariano de Souza

Faleceu dia 13/08/25 às 09:00 horas em Matão com 83 anos de idade.

Era solteiro e deixa familiares e amigos.

O sepultamento dar-se-á no dia 13/08/25 às 15:00 horas saindo o féretro do(a) Velório Municipal para o Cemitério Municipal de Matão.

Data de nascimento: 21/12/1941.

A Senhora: Valdira de Brito Miranda

Faleceu dia 12/08/25 às 22:27 horas em São Carlos com 73 anos de idade.

Deixa viúvo o Sr. Pedro Cândido Miranda e os filhos: Diego c/c Jéssica, Diogo, Marcos, Márcio, Rosângela, solteiros, familiares e amigos.

Seu corpo foi transladado para Dourado.

O sepultamento dar-se-á no dia 13/08/25 às 17:00 horas saindo o féretro do(a) Velório Municipal para o Cemitério Municipal de Dourado.

Data de nascimento: 07/05/1952.

A Senhora: Maria Helena dos Santos Tinto

Faleceu dia 12/08/25 às 08:31 horas em Ibaté com 78 anos de idade.

Deixa os filhos: José Mário Vieira de Souza c/c Joseane, Edvânia Vieira de Souza c/c Bruno, Zenilda Vieira de Souza Pelissari c/c João, Vanilda Vieira de Souza c/c Claudomiro, familiares e amigos.

O sepultamento deu-se no dia 12/08/25 às 16:30 horas saindo o féretro do(a) Velório Municipal para o Cemitério Municipal de Ibaté.

Data de nascimento: 10/06/1947.

A Senhora: Lígia Pereira Meneguello

Faleceu dia 11/08/25 às 18:30 horas em Matão com 47 anos de idade.

Deixa os filhos: Ariani, Eduardo, familiares e amigos.

O sepultamento deu-se no dia 12/08/25 às 17:00 horas saindo o féretro do(a) Velório Municipal para o Cemitério Municipal de Matão.

Data de nascimento: 12/01/1978.

O Senhor: Paulo Roberto Decarli (mais conhecido por Paulo Boca)

Faleceu dia 11/08/25 às 17:30 horas em São Carlos com 75 anos de idade.

Deixa as filhas: Camila Decarli, Erika Decarli, familiares e amigos.

O sepultamento deu-se no dia 12/08/25 às 14:30 horas saindo o féretro do(a) Velório Municipal para o Cemitério Nossa Senhora do Carmo.

Data de nascimento: 11/04/1950.

CONVITE PARA MISSA DE 7º DIA.

A família da Senhora: Maria Doralice Vitalino

Agradecida pelas demonstrações de carinho recebidas de seus parentes e amigos, comunica que a missa de sétimo dia será celebrada dia 13/08/2025 (quarta-feira) às 19:00 horas na Igreja Santa Madre Cabrini.

Por mais este ato de religião e amizade, antecipa seus sinceros agradecimentos.

A família da Senhora: Sebastiana Maria Semoline Motta

Agradecida pelas demonstrações de carinho recebidas de seus parentes e amigos, comunica que a missa de sétimo dia será celebrada dia 16/08/2025 (Sábado) às 18:00 horas na Igreja Nossa Senhora Aparecida.

Por mais este ato de religião e amizade, antecipa seus sinceros agradecimentos.