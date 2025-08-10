(16) 99963-6036
domingo, 10 de agosto de 2025
Obituário

Nova Funerária informa notas de falecimento e convite de missa

10 Ago 2025 - 09h12Por Jéssica C.R.
SIGA O SCA NO
São Carlos Agora no Google News
Nova Funerária - Nova Funerária -

A Senhora: Fátima Chence Lima

Faleceu dia 08/08/25 às 21:00 horas em Matão com 59 anos de idade.

Deixa viúvo o Sr. Juvenil do Carmo Lima e os filhos: Robson, Mariani, familiares e amigos.

O sepultamento deu-se no dia 09/08/25 às 10:30 horas saindo o  féretro do(a) Velório Municipal para o Cemitério Municipal de Matão.

Data de nascimento: 07/11/1965.

 

A Senhora: Maria de Lourdes Silva

Faleceu dia 08/08/25 às 19:00 horas em Matão com 62 anos de idade.

Era viúva e deixa a filha: Ana, familiares e amigos.

O sepultamento dar-se-á no dia 09/08/25 às 15:00 horas saindo o  féretro do(a) Velório Municipal para o Cemitério Municipal de Matão.

Data de nascimento: 09/09/1962.

 

O Senhor: Cícero João da Luz

Faleceu dia 08/08/25 às 09:00 horas em Matão com 64 anos de idade.

Deixa os filhos: Raquel, Ronildo, Roniel, familiares e amigos.

O sepultamento deu-se no dia 08/08/25 às 14:00 horas saindo o  féretro do(a) Velório Municipal para o Cemitério Municipal de Matão.

Data de nascimento: 02/05/1961.

 

A Senhora: Maria Doralice Vitalino

Faleceu dia 07/08/25 às 17:43 horas em São Carlos com 77 anos de idade.

Deixa os filhos: Leonardo Marinovic c/c Maíra, Alexandre Marinovic c/c Roseli, Rodrigo Marinovic c/c Joice Mariana, familiares e amigos.

O sepultamento deu-se no dia 08/08/25 às 16:30 horas saindo o  féretro do(a) Velório do Memorial Jardim da Paz para o Cemitério Memorial Jardim da Paz.

Data de nascimento: 25/05/1948.

 

O Senhor: Aparecido Elias Buta

Faleceu dia 07/08/25 às 09:14 horas em São Carlos com 71 anos de idade.

Deixa viúva a Sra. Maria Rosa Pestana Buta e deixa as filhas: Silvia Elias Buta, Estefani Elias Buta, familiares e amigos.

Seu corpo foi transladado para Santa Eudóxia.

O sepultamento deu-se no dia 08/08/25 às 11:30 horas saindo o  féretro do(a) Velório Municipal de Santa Eudóxia  para o Cemitério Municipal de Santa Eudóxia.

Data de nascimento: 11/09/1953.

 

CONVITE PARA MISSA DE 7º DIA.

 

A família da Senhora: Ariane Noronha Jorge

Agradecida pelas demonstrações de carinho recebidas de seus parentes e amigos, comunica que a missa de sétimo dia será celebrada dia 10/08/2025 (Domingo) às 18:30 horas na Santo Antonio.

Por mais este ato de religião e amizade, antecipa seus sinceros agradecimentos.

 

A família do Senhor: Laércio José Galindo

Agradecida pelas demonstrações de carinho recebidas de seus parentes e amigos, comunica que a missa de sétimo dia será celebrada dia 09/08/2025 (Sábado) às 18:00 horas na Igreja Matriz de São João Batista em Ibaté-SP.

Por mais este ato de religião e amizade, antecipa seus sinceros agradecimentos.

 

Leia Também

Grupo Santa Cruz informa notas de falecimento
Obituário09h10 - 10 Ago 2025

Grupo Santa Cruz informa notas de falecimento

Aos 66 anos, morre ícone do samba Arlindo Cruz
Obituário17h34 - 08 Ago 2025

Aos 66 anos, morre ícone do samba Arlindo Cruz

Nova Funerária informa nota de falecimento
Obituário10h12 - 08 Ago 2025

Nova Funerária informa nota de falecimento

Nova Funerária informa notas de falecimento e convite de missa
Obituário09h40 - 08 Ago 2025

Nova Funerária informa notas de falecimento e convite de missa

Funerária Fernandes informa nota de falecimento
Obituário08h54 - 08 Ago 2025

Funerária Fernandes informa nota de falecimento

Últimas Notícias