Nova Funerária informa notas de falecimento e convite de missa

A Senhora: Maria Doralice Vitalino

Faleceu dia 07/08/25 às 17:43 horas em São Carlos com 77 anos de idade.

Deixa os filhos: Leonardo Marinovic c/c Maíra, Alexandre Marinovic c/c Roseli, Rodrigo Marinovic c/c Joice Mariana, familiares e amigos.

O Velório será realizado a partir das 12:30 horas e o sepultamento dar-se-á no dia 08/08/25 às 16:30 horas saindo o féretro do(a) Velório do Memorial Jardim da Paz para o Cemitério Memorial Jardim da Paz.

Data de nascimento: 25/05/1948.

O Senhor: Aparecido Elias Buta

Faleceu dia 07/08/25 às 09:14 horas em São Carlos com 71 anos de idade.

Deixa viúva a Sra. Maria Rosa Pestana Buta e deixa as filhas: Silvia Elias Buta, Estefani Elias Buta, familiares e amigos.

Seu corpo foi transladado para Santa Eudóxia.

O sepultamento dar-se-á no dia 08/08/25 às 11:30 horas saindo o féretro do(a) Velório Municipal de Santa Eudóxia para o Cemitério Municipal de Santa Eudóxia.

Data de nascimento: 11/09/1953.

O Senhor: Luiz Armando Pereira

Faleceu dia 06/08/25 às 15:00 horas em Vargem Grande do Sul com 68 anos de idade.

Era solteiro, filho de Antonio Pereira da Silva e deixa a mãe: Maria Aparecida Gonçalves e os irmãos: Mauro Antonio, Márcio, Maria Inês, Marco Antonio, Marcelino, Marcelo, Marisa, Fernanda, Antonio Junior, familiares e amigos.

Seu corpo foi transladado para Santa Cruz das Palmeiras.

O sepultamento deu-se no dia 07/08/25 às 13:00 horas saindo o féretro do(a) Velório Municipal de Santa Cruz das Palmeiras para o Cemitério Municipal de Santa Cruz das Palmeiras.

Data de nascimento: 14/09/1956.

CONVITE PARA MISSA DE 7º DIA.

A família da Senhora: Ariane Noronha Jorge

Agradecida pelas demonstrações de carinho recebidas de seus parentes e amigos, comunica que a missa de sétimo dia será celebrada dia 10/08/2025 (Domingo) às 18:30 horas na Santo Antonio.

Por mais este ato de religião e amizade, antecipa seus sinceros agradecimentos.

A família do Senhor: Laércio José Galindo

Agradecida pelas demonstrações de carinho recebidas de seus parentes e amigos, comunica que a missa de sétimo dia será celebrada dia 09/08/2025 (Sábado) às 18:00 horas na Igreja Matriz de São João Batista em Ibaté-SP.

Por mais este ato de religião e amizade, antecipa seus sinceros agradecimentos.

