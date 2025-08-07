Nova Funerária informa notas de falecimento e convite de missa

Nova Funerária -

O Senhor: Luiz Armando Pereira

Faleceu dia 06/08/25 às 15:00 horas em Vargem Grande do Sul com 68 anos de idade.

Era solteiro, filho de Antonio Pereira da Silva e deixa a mãe: Maria Aparecida Gonçalves e os irmãos: Mauro Antonio, Márcio, Maria Inês, Marco Antonio, Marcelino, Marcelo, Marisa, Fernanda, Antonio Junior, familiares e amigos.

O sepultamento dar-se-á no dia 07/08/25 às 10:00 horas saindo o féretro do(a) Velório Parque das Acácias em Vargem Grande para o Cemitério Municipal de Santa Cruz das Palmeiras.

Data de nascimento: 14/09/1956.

A Senhora: Angélica Bento da Silva

Faleceu dia 06/08/25 às 01:00 horas em Matão com 41 anos de idade.

Deixa esposo e os filhos: Jaquelina, Monique, familiares e amigos.

O sepultamento deu-se no dia 06/08/25 às 15:00 horas saindo o féretro do(a) Velório Municipal para o Cemitério Municipal de Matão.

Data de nascimento: 11/07/1984.

A Senhora: Leonora Perassolo Guedes

Faleceu dia 05/08/25 às 14:30 horas em São Carlos com 99 anos de idade.

Era viúva do Sr. Edgar Guedes e deixa os filhos: Maria Conceição, Maria Antonia, João Batista, Paulo Sérgio, familiares e amigos.

O sepultamento deu-se no dia 06/08/25 às 14:30 horas saindo o féretro do(a) Velório Municipal para o Cemitério Nossa Senhora do Carmo

Data de nascimento: 30/03/1926.

CONVITE PARA MISSA DE 7º DIA.

A família do Senhor: Laércio José Galindo

Agradecida pelas demonstrações de carinho recebidas de seus parentes e amigos, comunica que a missa de sétimo dia será celebrada dia 09/08/2025 (Sábado) às 18:00 horas na Igreja Matriz de São João Batista em Ibaté-SP.

Por mais este ato de religião e amizade, antecipa seus sinceros agradecimentos.

A família do Senhor: Valdir Laerte Medeiros

Agradecida pelas demonstrações de carinho recebidas de seus parentes e amigos, comunica que a missa de sétimo dia será celebrada dia 07/08/2025 (Quinta-feira) às 18:30 horas na Catedral.

Por mais este ato de religião e amizade, antecipa seus sinceros agradecimentos.

