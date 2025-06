Nova Funerária informa notas de falecimento e convite de missa

Compartilhar no facebook

O Senhor: Irosino Silva

Faleceu dia 12/06/25 às 07:30 horas em Araraquara com 75 anos de idade.

Deixa o filho: Luiz, familiares e amigos.

Seu corpo foi transdadado para Matão.

O sepultamento dar-se-á no dia 12/06/25 às 14:00 horas saindo o féretro do(a) Velório Municipal para o Cemitério Municipal de Matão.

Data de nascimento: 01/11/1949.

O Senhor: Odeli Joaquim da silva

Faleceu dia 12/06/25 às 07:00 horas em Matão com 60 anos de idade.

Era solteiro e deixa familiares e amigos.

O sepultamento dar-se-á no dia 12/06/25 às 15:00 horas saindo o féretro do(a) Velório Municipal para o Cemitério Municipal de Matão.

Data de nascimento: 24/07/1964.

A Senhora: Amélia Sponhardi Araújo

Faleceu dia 11/06/25 às 14:20 horas em São Carlos com 82 anos de idade.

Era viúva do Sr. Sr. Manoel Araújo e deixa os filhos: Aparecido c/c Rosimeire, Sirlene c/c Sebastião, Antonio José c/c Adrieli, Maria do Carmo c/c Juarez, Elias c/c Carla, Andrea c/c Wilson, Maria Inês, viúva, familiares e amigos.

O sepultamento dar-se-á no dia 12/06/25 às 16:30 horas saindo o féretro do(a) Igreja Assembléia de Deus Ministério do Belém – Rua João Antonio Boni, 650 JD São João Batista para o Cemitério Nossa Senhora do Carmo.

Data de nascimento: 22/07/1942.

O Senhor: Datair Rodrigues Alves

Faleceu dia 10/06/25 às 23:19 horas em São Carlos com 65 anos de idade.

Deixa viúva a Sra. Rosely Aguiar Alves e os filhos: Datair c/c Ana, Natália c/c Luiz, familiares e amigos.

O sepultamento deu-se no dia 11/06/25 às 16:15 horas saindo o féretro do(a) Avenida Salgado Filho, 289 Vila Marina para o Cemitério Nossa Senhora do Carmo.

Data de nascimento: 04/07/1959.

CONVITE PARA MISSA DE 7º DIA.

A família da Senhora: Maria Helena de Jesus Oliveira

Agradecida pelas demonstrações de carinho recebidas de seus parentes e amigos, comunica que a missa de sétimo dia será celebrada dia 12/06/2025 (Quinta - feira) às 19:00 horas na Igreja do Educandário.

Por mais este ato de religião e amizade, antecipa seus sinceros agradecimentos.

