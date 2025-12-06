(16) 99963-6036
sábado, 06 de dezembro de 2025
Obituário

Nova Funerária informa nota de falecimento

06 Dez 2025
A Senhora: Palmyra Alves de Almeida Tavares

Faleceu dia 05/12/25 às 14:58 horas em São Carlos com 87 anos de idade.

Era viúva do Sr. Arthur da Silva Tavares e deixa os filhos: Adão Carlos, Edson Roberto, Elenice, Ivanildo, Antonio Marcos, Roselene, Maria Luciana, netos, bisnetos, familiares e amigos.

Seu corpo foi transladado para Ibaté.

O sepultamento dar-se-á no dia 06/12/25 às 13:00 horas saindo o  féretro do(a) Velório Municipal de Ibaté para o Cemitério Municipal de Ibaté.

Data de nascimento: 25/02/1938.

 

O jovem: Rodrigo Serafim dos Santos

Faleceu dia 04/12/25 às 08:30 horas em Matão com 29 anos de idade.

Era solteiro, deixa os pais, irmãos, familiares e amigos.

Seu corpo foi transladado para Dobrada.

O sepultamento deu-se no dia 05/12/25 às 17:00 horas saindo o  féretro do(a) Velório Municipal para o Cemitério Municipal de Dobrada.

Data de nascimento: 13/12/1995.

