Nova Funerária informa nota de falecimento

A Senhora: Palmyra Alves de Almeida Tavares
Faleceu dia 05/12/25 às 14:58 horas em São Carlos com 87 anos de idade.
Era viúva do Sr. Arthur da Silva Tavares e deixa os filhos: Adão Carlos, Edson Roberto, Elenice, Ivanildo, Antonio Marcos, Roselene, Maria Luciana, netos, bisnetos, familiares e amigos.
Seu corpo foi transladado para Ibaté.
O sepultamento dar-se-á no dia 06/12/25 às 13:00 horas saindo o féretro do(a) Velório Municipal de Ibaté para o Cemitério Municipal de Ibaté.
Data de nascimento: 25/02/1938.
O jovem: Rodrigo Serafim dos Santos
Faleceu dia 04/12/25 às 08:30 horas em Matão com 29 anos de idade.
Era solteiro, deixa os pais, irmãos, familiares e amigos.
Seu corpo foi transladado para Dobrada.
O sepultamento deu-se no dia 05/12/25 às 17:00 horas saindo o féretro do(a) Velório Municipal para o Cemitério Municipal de Dobrada.
Data de nascimento: 13/12/1995.